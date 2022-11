C’est un nouveau coup dur pour la structure anderlechtoise. Déjà privé de Peter Verbeke, malade et absent pour une durée indéterminée, le Sporting devra faire sans l’un de ses principaux scouts et conseiller de la direction.

Vers un renouveau de l’organigramme avec Fredberg

Ce départ marque aussi le départ d’une nouvelle série de changements à Anderlecht. Jesper Fredberg, actuel directeur sportif du club danois de Viborg, est en passe de signer à Anderlecht.

Selon nos informations, le futur directeur sportif d’Anderlecht est en passe d’être confirmé dans son nouveau rôle. Seuls quelques derniers détails doivent être réglés. Il devra épauler Peter Verbeke (quand il sera de retour) en gérant l’aspect sportif et le recrutement avec Dries Belaen, directeur du scouting. Cette cellule devrait d’ailleurs être renforcée suite au départ de Matthys.

Anderlecht cherche de la stabilité depuis des années. Chaque saison, son organigramme est bouleversé. On le pensait stabilisé suite à la nomination de Peter Verbeke comme CEO et l’arrivée de Matthys pour le soutenir. Les Mauves continuent toutefois de tâtonner et cherchent toujours une structure qui pourrait devenir pérenne.

Matthys espérait mieux

Le départ de Matthys est étroitement lié à l’arrivée de Fredberg à la tête de la division sportive. Matthys n’est jamais arrivé à trouver la place qu’il convoitait. Son passage de La Gantoise à Anderlecht devait être un énorme coup d’accélérateur pour sa carrière.

Matthys est arrivé avec le statut de scout mais devait être un point de contact important pour les transferts. Il a d’ailleurs occupé ce rôle durant l’été. Il était le premier à accueillir les nouvelles recrues. Sa place a toutefois été remise en doute au fur et à mesure, Belaen devenant de plus en plus le bras droit de Verbeke.

Matthys a préféré relever un nouveau défi et occuper un rôle de directeur sportif de Malines. Derrière les casernes, il aura plus de liberté.