Melegoni de retour après sa blessure: "Je ne me suis pas arrêté sur les commentaires négatifs"

Un peu moins de trois semaines après ces déclarations, Filippo Melegoni, médian axial de la Genoa, débarquait en bord de Meuse sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Rapidement, Melegoni montrait de belles choses à l’entraînement mais en interne, certains s’interrogeaient sur son état physique puisque l’Italien montrait des signes de début de pubalgie. Monté au jeu à trois reprises contre Ostende, à Saint-Trond et face à Bruges dans l’anonymat, Melegoni était titularisé pour la première fois le 30 septembre pour la réception de Seraing. Une première qui a tourné court pour le joueur prêté par la Genoa qui offrait le premier but aux Sérésiens. Une erreur fatale qui provoquera son remplacement à la mi-temps.

"Une mauvaise prestation, cela peut arriver à tout le monde, assurait l’Italien. Le timing n’était pas bon car il s’agissait de ma première titularisation mais je ne me suis pas arrêté sur les commentaires négatifs suite à ma prestation. J’ai continué à me concentrer sur moi, sur l’équipe. Je sais que si je donne à chaque fois 100 % de moi-même, les supporters seront heureux."

Les craintes formulées par certains en interne se confirmaient : Melegoni est bien arrivé blessé. "On en a parlé entre quatre yeux car il n’était pas à 100 %. Il a pris le temps et maintenant, il est prêt, précisait Deila avant le déplacement à Eupen.

"J’avais un début de pubalgie, concédait le Standardman samedi dernier. C’était difficile pour moi de jouer, de frapper et de faire certains mouvements à cause de la douleur. Mais grâce au coach et au staff médical, c’est derrière moi. Je dois continuer et prendre plus de confiance chaque jour."

Le flanc droit, pas une première

À Zulte Waregem, après deux rencontres sans sortir du banc, Melegoni était à nouveau titularisé par Ronny Deila mais sur le flanc droit. "Il a déjà évolué à ce poste par le passé", faisait remarquer le Norvégien.

"Ce n’est pas un problème pour moi. Je fais tout ce que je peux pour aider l’équipe peu importe ma position. Si le coach a besoin de moi à cet endroit, je m’en accommode", acquiesçait le médian après le match à Eupen.

Quant à savoir si les supporters du Standard ont déjà vu le vrai Filippo Melegoni, le principal intéressé rétorquait : "Le meilleur est toujours à venir. J’essaie toujours de m’améliorer."