Le problème dans l’Anderlecht actuel est que le Portugais est seul sur son île. Il aurait bien besoin de souffler mais est titulaire par défaut. Personne ne semble actuellement capable de pallier son absence. Analyse.

Mario Stroeykens, taillé pour jouer à deux

Mario Stroeykens (18 ans) est le seul à pouvoir réclamer une place parmi les onze titulaires. Le Bruxellois est en pleine évolution et l’a prouvé depuis le début de saison. Son seul problème est qu’il n’est pas un véritable numéro 9. Il est largement plus à l’aise en duo avec un autre attaquant ou juste derrière lui dans un rôle plus libre.

Sebastiano Esposito, tellement frustré

Il s’est caché dans son maillot en quittant le terrain de l’Antwerp. Sebastiano Esposito est le joueur le plus frustré du noyau anderlechtois. Arrivé avec le statut de prodige et de potentiel chouchou du public après son match amical de haut niveau contre Lyon, il a déchanté depuis. L’Italien n’a cessé de chuter dans la hiérarchie. Il ne joue plus que des bribes de match. On parle même d’un possible départ dès janvier. Sa situation ne lui est pas favorable et n’arrange pas Anderlecht qui le paie actuellement pour rien.

Benito Raman, à la recherche de son niveau

Il a mis ce petit "chip" plein de sang-froid sur le terrain de Silkeborg pour faire 0-2. Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à dire de Benito Raman depuis le début de la saison. Le supersub de la saison passée ne parvient pas à trouver son rendement habituel. Son profil atypique en fait le parfait joueur en sortie de banc. Son coach attend toutefois toujours qu’il fasse la différence.

Lucas Stassin, encore jeune

Avec huit buts, Lucas Stassin est l’un des meilleurs buteurs de Challenger Pro League. Il a pu goûter à l’équipe première l’espace de trois matchs. De quoi convaincre de son potentiel mais pas encore de lui offrir une place de titulaire. Il est encore jeune. Lui donner d’énormes responsabilités, ce serait risquer de le griller.