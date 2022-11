Deux matchs de suspension proposés à Raskin : "Je n’ai pas insulté l’arbitre"

"Cette expression n’était pas destinée à l’arbitre', s’est expliqué le médian du Standard, par vidéoconférence. C’est une expression liégeoise qui veut dire ‘merde’. J’étais surtout fâché sur moi par rapport à la tournure des évènements (NDLR : sa faute de main a été à l’origine du penalty eupenois) et il est vrai que j’avais du mal à me calmer, dans l’excitation générale. Mais je ne suis pas du genre à insulter un arbitre, je n’ai d’ailleurs jamais eu de souci de ce genre par le passé. J’étais frustré et je m’excuse si mes propos ont été mal interprétés. À l’avenir, je ne le referai plus."

Wesli De Cremer a été amené à rétorquer. "Raskin était très émotionnel et agressif verbalement quand il est venu dans mon vestiaire. Je lui ai demandé par trois fois de se calmer et de sortir du vestiaire. Au moment où il l’a enfin fait, il m’a dit cette phrase que je n’ai pas comprise dans un premier temps car je suis néerlandophone. Mais mon assistant m’a dit que cela ne pouvait pas se dire et je l’ai donc notée dans le rapport."

Le Procureur, lui, a campé sur ses positions. "Il s’agit d’une inconduite verbale envers un officiel. Notons aussi que Monsieur Raskin est revenu voir l’arbitre vingt minutes plus tard et qu’il est redevenu verbalement agressif envers lui, en lui faisant la morale. Le tableau indicatif permet de demander plusieurs matchs pour ce genre de comportement mais vu le manque d’antécédent du joueur en la matière, je me suis limité à deux. Je vous demande de confirmer cette sanction."

Arnaud Kint, avocat du cabinet Cresta, a également défendu Raskin en indiquant qu’il n’y avait eu ni insulte, ni menace. Et que les propos du Liégeois, "qui ne sont pas obscènes", n’étaient pas destinés à Wesli De Cremer. "Ce n’est donc pas une violation de l’article 5A du tableau indicatif, même s’il y avait de l’intensité et de l’émotion. La situation est légère par rapport à la sanction proposée. Il n’y a d’ailleurs pas matière à sanctionner le joueur. Si vous estimez toutefois que c’est le cas, un match avec sursis total est le maximum."

La sanction sera rendue en fin de journée, tout comme celle de Philip Zinckernagel, qui a été défendu par Anne Cools, responsable RH du Standard après son tacle dangereux sur Paeshuyse. "C’était maladroit mais pas intentionnel. Le ralenti donne également une fausse impression d’intensité. L’exclusion est suffisante car il a déjà manqué toute la dernière période du match de samedi et n’a pas d’antécédents", a-t-elle précisé.