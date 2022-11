Ces joueurs du Standard qui doivent prendre leur chance en Coupe ce mardi soir face à Dender

Une des grandes forces du coach norvégien, c’est assurément de savoir garder tout le monde en éveil. Avec Deila, personne n’est black-listé. C’est ainsi qu’à Zulte Waregem, on a vu réapparaître un certain Aleksandar Boljevic. "Pourquoi était-il dans le groupe ? Parce qu’on avait besoin de lui, assurait le T1. Marlon et Gilles étaient blessés et il était le suivant sur la liste."

Autrement dit, avec Deila, tout le monde aura son mot à dire cette saison. Cela devrait être encore plus vrai ce mardi en Coupe de Belgique. "Il y aura des adaptations, mais je ne veux pas changer totalement l’équipe. La Coupe est importante pour nous, c’est le chemin le plus court vers l’Europe. Le match de mardi est important", prévenait Deila après le match à Eupen.

Plusieurs Standardmen auront donc potentiellement leur chance ce mardi sur la pelouse de Dender.

Henkinet pour la fidélité

Titularisé deux fois la saison dernière en Pro League à la suite d’une absence d’Arnaud Bodart, Laurent Henkinet a ensuite été promu numéro 1 par Luka Elsner pour les six derniers matchs de la phase classique. Henkinet avait également reçu du temps de jeu en Coupe comme ce fut le cas la saison précédente en huitièmes de finale à Courtrai où il avait été le héros rouche lors de la séance de tirs au but. "Nous avons la chance d’avoir deux excellents gardiens. Laurent et Arnaud s’entendent parfaitement bien et se tirent vers le haut."

En début de saison, Deila se réjouissait de compter en ses rangs deux portiers de qualité. Après avoir prolongé jusqu’en 2026, Henkinet sera titulaire ce mardi soir.

Ngoy pour revenir dans le coup

Touché aux ischios durant la préparation, Nathan Ngoy, en qui on fonde de grands espoirs en interne, a loupé le début de la saison. Deila n’a pas hésité à le lancer lors de la sixième journée à Courtrai où il avait plus que répondu à l’attente. La semaine suivante, le jeune défenseur central figurait à nouveau dans le onze contre Ostende. Malheureusement pour lui, il était rattrapé par la poisse lors de son troisième match de rang à Saint-Trond. "C’est déjà la deuxième fois que Nathan est blessé aux ischios depuis que je suis là, il faut qu’on trouve la cause de ce problème et qu’on la traite", faisait remarquer le coach.

À Eupen, il était prévu que le Rouche de 19 ans joue à la suite de la blessure de dernière minute de Dussenne, mais il s’est blessé vendredi. S’il est fit, il pourrait donc débuter mardi.

Boljevic pour se montrer

En fin de contrat, Aleksandar Boljevic, arrivé sous l’insistance de Michel Preud’homme en 2019, n’a jamais réussi à s’imposer au Standard. Prêté à Eupen de janvier à juin 2021, Boljevic a passé la saison dernière dans le noyau B avant de recevoir une nouvelle chance cet été sous Deila.

Ce dernier lui a donné, jusqu’à présent, 201 minutes de temps de jeu (sept apparitions, dont deux titularisations). "Il s’entraîne dur, il est professionnel et est fantastique dans la vie du groupe. Il doit encore s’améliorer, mais se rapproche de ce que j’attends de lui. S’il continue de la sorte, il aura sa chance", lançait Deila vendredi dernier.

Sa chance, il pourrait bien l’avoir à Dender.

Davida pour rassurer

Arrivé cet été en provenance de l’Hapoël Tel-Aviv avec la réputation d’un grand espoir du foot israélien, Osher Davida peine à trouver ses marques en bord de Meuse malgré d’évidentes aptitudes. Pour sa première apparition, Davida avait montré de belles choses à Courtrai où il avait provoqué l’exclusion de Kevin Vandendriessche.

Mais depuis, le milieu offensif n’a jamais été titularisé (il compte 206 minutes de temps de jeu pour dix apparitions). À Dender, dans un match sur papier moins compliqué, il pourrait tirer son épingle du jeu.