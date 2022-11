Wolverhampton veut récupérer Silva, la tuile dont Anderlecht n’avait pas besoin

Pourquoi cette décision de Wolverhampton ?

La réflexion est née de la nécessité de prendre des points. Wolverhampton est dix-neuvième de Premier League, bien enfoncé dans la zone rouge avec dix petits points. Le club des Midlands de l’Ouest a gagné un seul de ses huit derniers matchs et n’a marqué que quatre fois sur ce laps de temps. Hee-chan Hwang, arrivé cet été, est muet depuis le début de la saison. Idem pour Diego Costa. Adama Traoré est, lui, en perte de vitesse. Une statistique résume à elle seule le problème des Wolves. Ruben Neves, milieu axial, est actuellement le meilleur buteur du club avec quatre petites réalisations.

L'attaque des Wolves est en panne. Silva voudra-t-il être le sauveur de son club ?

Lopetegui a réclamé du renfort. Problème, son club a déjà lâché plus de 130 millions d'euros pour son mercato estival. Le budget de cet hiver sera plus serré. Dès lors, le club a préféré se pencher sur une solution moins onéreuse en cherchant auprès des joueurs prêtés.

Peut-il être rappelé ?

Rapatrier Silva est une véritable option pour les Wolves. Elle ne sera toutefois pas gratuite. Anderlecht avait déjà connu un cas similaire avec Percy Tau, prêté par Brighton. Il avait été rappelé en janvier. Les Seagulls avaient intégré une clause spéciale dans son contrat permettant un tel cas de figure. Depuis, Anderlecht évite ce genre de scénario.

Il n’y a aucune clause de ce genre dans le contrat de prêt de Silva. Wolverhampton devra donc payer s’il veut récupérer son joueur pour les six derniers mois de la saison. Le prix sera celui réclamé par Anderlecht. Seul un accord tripartite pourrait découler sur un retour au bercail du Portugais.

Que souhaite Anderlecht ?

Il faudra sortir les billets pour convaincre Anderlecht. Un départ de Silva signifie le besoin d’investir dans un nouvel attaquant et donc de débourser de l’argent. Les Mauves auront besoin d’une grosse compensation pour accepter de céder le joueur.

À l’heure actuelle, il n’est pas question d’un départ dans le chef du RSCA. D’ailleurs, aucune offre officielle n’est arrivée sur le bureau des dirigeants du club.

Que souhaite Silva ?

Les Mauves sont, a priori, en position de force. Sauf si Fabio Silva décide qu’il veut partir. La possibilité existe. Sa frustration lors des derniers matchs prouve qu’il n’est ni content de lui ni de la situation dans laquelle son club se trouve. Il considère être trop esseulé devant et pas toujours servi comme il le souhaite.

Et quid si Anderlecht n’a plus grand-chose à jouer en janvier ? Peut-être se verrait-il plus dans la peau du sauveur de Wolverhampton que dans celle d’un joueur d’une équipe qui peut encore rêver, au mieux, de la Coupe et de l’Europe via les playoffs II.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que Wolverhampton est l’employeur de Fabio Silva. Le Portugais sera payé par le club anglais jusqu’en juin 2026. Si son club lui demande de faire pression sur Anderlecht pour partir, il n’aura pas trop le choix.

Quel impact en cas de départ ?

Anderlecht est déjà à la recherche d’un attaquant. Casper Tengstedt (Rosenborg) et Dion Brena Beljo (NK Osijek) ont récemment été cités comme cibles possibles d’Anderlecht. L’arrivée d’un renfort dans ce secteur n’est pas à exclure. Indépendamment d’un départ de Fabio Silva.

Felice Mazzù réclamait un attaquant d’expérience, une garantie de buts. Robin Veldman (ou le futur T1 si le Néerlandais n’est pas maintenu) conserve cette même envie. S’il part, il faudra au moins un attaquant et peut-être même deux.