Jose Mourinho prévient les Mauves : « Ludogorets, ça va très vite ! »

Le parcours

La saison européenne de Ludogorets a commencé le 5… juillet, à une époque où beaucoup de clubs débutaient à peine la préparation. C’est le lot du champion de Bulgarie et de son très faible ranking UEFA. Le club basé à Razgrad a sorti le champion du Montenegro puis, plus difficilement, le champion d’Irlande (Shamrock Rovers, adversaire de Gand en phase de poules). Le Dinamo Zagreb était trop fort ensuite (défaite 3-6 en aller-retour).

Grâce à une qualification arrachée contre Zalgiris en barrage (but victorieux à la dernière minute des prolongations), Ludogorets a pu jouer les poules d’Europa League, comme l’Union. Malgré un beau succès d’entrée contre l’AS Rome en Bulgarie (2-1), ce fut plus compliqué ensuite avec une seule autre victoire, contre Helsinki. On notera quand même que le futur adversaire du RSCA n’a jamais été balayé, même contre le redoutable Betis Séville (défaites 3-2 et 1-0). "C'est une équipe difficile à jouer, avait reconnu Jose Mourinho, l’entraîneur de l’AS Rome après la victoire 3-1 en Italie la semaine passée. Il y a des joueurs avec de la créativité et beaucoup de vitesse. Ça va très vite et ils savent comment il faut jouer."

La star

Le cliché est éculé mais il se vérifie avec Ludogorets : la star, c’est le club qui a réussi l’exploit l’été passé de remporter son championnat pour la… onzième fois de suite. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour trouver un autre nom au palmarès (Litex). Une hégémonie qui a permis au club de Razgrad de prendre une avance considérable sur le plan financier. La direction sait dépenser deux millions sans sourciller pour acheter un joueur, ce dont les autres clubs bulgares ne peuvent que rêver.

On peut quand même citer un nom qui sort du lot, en plus de quelques anciens de notre Pro League (Plastun et Padt, ex-la Gantoise, Pitrowski, ex-Genk, Verdon, ex-Eupen) : Kiril Despodov. L’ailier de 25 ans, très doué techniquement, est international bulgare (35 caps) et a déjà participé à 15 buts cette saison (9 buts, 6 assists). Un talent qui avait poussé Cagliari à l’acheter 4 millions en 2019 mais il n’avait jamais totalement réussi à exploser en dehors des frontières.

L’entraîneur

Seuls les supporters acharnés de La Louvière s’en souviendront : Ante Simundza, l’entraîneur de Ludogorets, a joué en Belgique. C’était à la RAAL en 2001. L’attaquant slovène avait inscrit 5 buts en une demi-saison mais sans marquer les esprits. Sa carrière de coach est plus productive. En Slovénie, il a notamment réussi à emmener le petit NS Mura au sommet en lui offrant son unique titre de champion en 2021. Un exploit qui a attiré le regard de Ludogorets où il est arrivé au début de l’année 2022. Il a remporté le titre en gagnant 12 de ses 13 premières rencontres en championnat avec son inamovible 4-2-3-1.

Cette saison, Ludogorets est deuxième avec 6 points de retard sur le CSKA Sofia mais avec aussi trois rencontres de moins. Le club a la meilleure attaque et la meilleure défense.