Bruges, Anderlecht et Gand fixés ce lundi

En Ligue des champions, Bart Verheaghe et la direction brugeoise seront aux premières loges pour découvrir le nom qui sortira pour défier les Blauw en Zwart en huitièmes de finale, leur première présence à ce stade de la compétition. Quel que soit le club désigné, les Brugeois seront opposés à du très lourd. Parmi les sept adversaires potentiels (seul Porto ne peut pas être tiré car issu du même groupe), on retrouve Manchester City, Chelsea, le Real, Naples, le Bayern, Benfica et Tottenham.

Sortez les calculettes

Au petit jeu des probabilités, c’est le Bayern Munich qui a le plus de chances de se déplacer en Belgique (19,46%). Cela s’explique par le fait que les Bavarois n’ont que quatre adversaires possibles: ils ne peuvent affronter ni l’Inter, issu de leur groupe, ni les trois équipes allemandes en lice, à savoir Dortmund, Francfort et Leipzig. De son côté, Bruges rêve de créer un nouvel exploit pour continuer à renflouer le coefficient UEFA de la Belgique mais aussi la trésorerie du club. Après les 47 millions€ perçus à l’issue de la phase de poules, ce seraient 10,6 millions€ supplémentaires qui les rejoindraient en cas de qualification pour les quarts de finale.

En compagnie des Brugeois au sein des deuxièmes de groupe, quelques cadors font office d’épouvantails à éviter, notamment le PSG et Liverpool, contraints d’affronter d’emblée un cador européen malgré l’égalité de points avec le premier de leur groupe respectif. Comme ça a souvent été le cas ces dernières années, les huitièmes de finales débuteront le jour de la Saint-Valentin. Les matchs aller se dérouleront les 14, 15, 21 et 22 février avant les matchs retour les 7, 8, 14 et 15 mars.

Dans la foulée (13 h) aura lieu le tirage au sort des barrages du tour à élimination directe de l’Europa League. Ce qui peut être considéré comme des seizièmes de finale mettra aux prises les troisièmes de groupe de Ligue des champions (dont la Juventus, Barcelone ou l’Ajax) aux deuxièmes de groupe d’Europa League (dont Manchester United et la Roma). L’Union Saint-Gilloise, déjà qualifiée pour les huitièmes grâce à sa 1re place de groupe, suivra ce tirage avec attention: l’une de ces 16 équipes sera son prochain adversaire…

Enfin, même topo pour Anderlecht et Gand en Conference League, qui connaîtront en tant que deuxièmes de groupe l’équipe ayant terminé troisième en Europa League qui leur sera attribuée. Dans les adversaires potentiels, on retrouve Bodo Glimt, Larnaca, Ludogorets, Braga, le Sheriff Tiraspol, la Lazio, Qarabag et Trabzonspor.