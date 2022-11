Pro League: Ostende bat Courtrai, réduit à dix, et quitte la zone rouge

Le KVO montra d’emblée sa volonté d’aller de l’avant. À un premier tir non cadré de Rocha (2e), succéda un coup franc de Hornby qui trouva la cible à la 8e avec la complicité d’un mur courtraisien plutôt poreux (1-0). L’Ecossais récidiva à la 11e mais sa frappe trouva cette fois Ilic à la bonne place.

Courtrai retrouva ses esprits et sur sa première accélération réussit à faire mouche grâce au revenant Massimo Bruno (1-1, 19e).

L’équipe locale reprit le contrôle du jeu mais faute de vitesse et d’accélérations avait du mal à créer le danger. À l’inverse de Courtrai. Sur un contre, Messaoudi fila seul vers le but avant de voir son tir puissant être détourné sur l’équerre du but par un Phillips très attentif (30e).

Trois minutes plus tard (33e), Keita écopait de son second bristol jaune et laissait les Kerels poursuivre la rencontre à dix pour la dernière heure de jeu. L’avantage numérique sur le terrain des Ostendais trouva sa traduction au marquoir à la 54e. Après une action confuse devant Ilic avec des essais de près de Sakamoto et McGeehan (50e), un exploit de Sakamoto sur la gauche, suivi d’une reprise de la tête sur le poteau de Hornby, voyait McGeehan tout heureux de propulser le ballon dans le but (2-1, 54e).

Obligé de réagir, Courtrai se découvrit mais Ostende n’en profita pas tout de suite. Hornby manqua la cible seul face au but (63e). Le KVO trembla encore quand M. Smet accorda un penalty à Courtrai. L’intervention du VAR fit annuler la pénalité (74e). Les Kustboys comprirent qu’il s’agissait de se mettre à l’abri et Ambrose fut tout près d’y parvenir mais Ilic réalisa une superbe détente qui préserva son domaine (77e).

Courtrai manqua encore une occasion en or. Isolé par Mbayo, Watanabe ne parvenait pas à tromper Phillips sorti à sa rencontre (82e). Malgré ses ultimes efforts, le KVK ne parvenait pas à revenir à la marque et dans les ultimes secondes du temps additionnel, Ostende se rassurait grâce à un doublé de McGeehan (90e+6) et pouvait savourer un succès précieux à défaut d’avoir été très convaincant.