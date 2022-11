Les Rouches ont bien entamé la rencontre et ont créé le danger devant les buts de Moser à plusieurs reprises, via Perica (par trois fois) puis Donnum (34e). Mais en fin de premier acte, les Eupenois ont montré de meilleures intentions en se créant dangereux à deux reprises. Un but germanophone a même été annulé pour hors-jeu. Juste avant le repos, Zinckernagel a mis sa semelle sur le tibia de Paeshuyse, de manière maladroite, mais vu la dangerosité du geste, il a été exclu.

Au retour des vestiaires, le match s’est équilibré jusqu’à l’exclusion de Déom (65e), qui venait tout juste de monter au jeu. L’ancien Rouche s’est essuyé les crampons sur le genou de Fossey, entré à la pause.

Les notes des Rouches après la défaite à Eupen

À dix contre dix, c’est Eupen qui a été le plus dangereux. Bodart a d’abord repoussé un ballon de Prevljak puis l’arbitre a indiqué le point de penalty suite à une faute de main (contestée) de Raskin. Peeters s’est chargé de la conversion et de l’ouverture du score (77e). Dans les arrêts de jeu, les Pandas ont doublé le score via Gassama, auteur d’une belle frappe enroulée.

La mauvaise opération : l’Union peut prendre dix points d’avance

En perdant ce samedi, les Rouches ont fait la mauvaise opération du week-end et s’éloignent du top 4. L’Union pointe désormais à sept longueurs du Standard avant son match face à Westerlo ce dimanche (16h). L’écart pourrait donc monter à dix points en cas de victoire unioniste. Le Standard et l’Union s’affronteront dimanche prochain.

La grosse colère : l’arbitre va faire un rapport sur Raskin

Auteur de la faute de main qui a amené le penalty eupenois, Nicolas Raskin ne décollerait pas après le match. Il a tenté d’ouvrir un nouveau dialogue avec les arbitres dans le vestiaire de ces derniers, ce qui lui a été refusé. Furieux, le médian liégeois aurait eu des mots déplacés qui sont arrivés aux oreilles de Monsieur De Cremer, qui a précisé qu’un rapport suivrait.

La blessure : Balikwisha boitait bas

Lorsqu’il s’est assis sur le terrain, à la 40e minute de jeu, on a directement compris que le match de William Balikwisha était terminé. Le jeune Liégeois se plaignait du genou droit et est sorti en boitant très bas, accompagné par le staff médical. La difficulté avec laquelle il a traversé le terrain en disait long sur la douleur. Sa sortie a déséquilibré le bloc liégeois.

Le premier diagnostic fait état d’un coup sur le genou. Il est légèrement incertain pour le déplacement à Dender, mardi.

La déception : cette fois, Perica ne marque pas

On le pensait lancé, après ses deux premiers buts en rouche à Zulte Waregem, le week-end dernier. Mais Stipe Perica a prouvé qu’il n’était pas encore en totale confiance. L’attaquant croate a eu le but du 0-1 au bout du pied (ou de la tête) à trois reprises. Mais il a toujours été un cran trop court ou imprécis. Monté à sa place, Denis Dragus n’a pas été meilleur.