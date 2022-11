Mais d'où vient le problème de gestion des matchs à Anderlecht?

La jeunesse

Le premier argument vient de Lior Refaelov. Le vétéran du groupe met en avant la jeunesse de l’effectif. Plus de la moitié des titulaires étaient âgés de 23 ans ou moins et formés à Neerpede. En y ajoutant Fabio Silva (20 ans), cela fait sept gamins sur la pelouse.

"Beaucoup d’entre eux découvrent les matchs européens. Ce genre de match nécessite une gestion particulière. Ils ont vécu une bonne expérience de laquelle ils vont tirer des enseignements."

Le terrain

Pour Jan Vertonghen, il fallait blâmer le terrain. Le défenseur central oublie certainement qu’Anderlecht a réussi à tirer parti du synthétique en première mi-temps et notamment sur son but.

Après la pause, les Danois ont joué sur leurs qualités en combinant rapidement et au sol. Ce qui a perturbé Anderlecht.

"J’espère que l’UEFA va prendre des décisions", lance le Diable rouge. "Ces terrains n’ont pas leur place en Europe. Ou alors, il faut créer une compétition à part pour ces équipes. Je n’aime pas jouer sur synthétique. C’est un autre jeu, ce n’est pas du football."

La qualité

Peut-on dès lors parler de qualités footballistiques ? Anderlecht a été noyé par le jeu proposé par Silkeborg.

"Ils ont commencé à jouer comme une équipe de futsal. Entre les lignes et avec des combinaisons courtes", analysait Robin Veldman. Hendrik Van Crombrugge était plus dur.

"Nous avons oublié de jouer au football et cela nous a compliqué la tâche. Nous devions mieux gérer le ballon et être plus calmes au moment de la récupération. C’est un souci de qualité footballistique."

Tuer le match avant la mi-temps aurait changé le scénario du match.

"Silkeborg était perdu avant le repos", analysait Yari Verschaeren. "En marquant le 0-2, nous aurions pu contrôler le match vu notre supériorité numérique."

La tactique

Verschaeren ajoutant : "Anderlecht doit être l’équipe qui définit le rythme du match. Mais après la pause, nous n’avons plus réussi à avoir le ballon."

Quand les joueurs n’y arrivent pas seuls, le coach doit réussir à trouver une solution pour ramener l’équilibre. Robin Veldman n’a pu que constater les dégâts sans pouvoir donner d’explication.

Il y avait pourtant des problèmes clairs lors des renversements de flancs et sur le repositionnement en phase de reconversion défensive. Trop souvent, les défenseurs bruxellois se sont retrouvés en infériorité numérique. Bizarre à 11 contre 10.

Le mental

Et quand ils parvenaient à se tirer des situations les plus compliquées, les Anderlechtois ont souvent dû faire le constat que le cuir retournait dans les pieds adverses. Ils ont eu beaucoup de mal à s’arracher pour gratter les deuxièmes ballons. Le jeu bien calé des Danois a perturbé les Mauves.

"Ils nous ont fait douter", avouait Veldman. "Avant la pause, nous combinions jusqu’à obtenir de vraies possibilités. Après, nous nous précipitions et tentions de concrétiser des demi-opportunités."

Le coach disait, il y a quelques jours, que certains traumatismes du passé récent traînent dans les têtes. Comprenez qu’Anderlecht a encore peur de perdre.

Le physique

Certains joueurs tiraient la langue en fin de rencontre. Débordés, ils ont également perdu pied physiquement.

"Plusieurs joueurs ont joué beaucoup de matchs et il y a encore une marge de progression physique. Nous n’utilisons plus les données physiques de l’ancien coach car nous demandons d’autres mouvements de la part des joueurs."

Le Néerlandais veut plus de courses brèves à haute intensité.

Lior Refaelov ne voit, lui, pas de souci physique dans son équipe. Il résume d’ailleurs peut-être le mieux pourquoi Anderlecht a un problème de gestion de match. "Les raisons sont multiples et nous n’avons qu’une seule tâche : analyser nos défauts et faire que cela n’arrive plus par la suite."