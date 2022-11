Tout comme à Silkeborg, il a sauvé ses couleurs avec un réflexe, cette fois sur un tir croisé de Valencia à la 76e. En première mi-temps, il n’avait dû intervenir qu’une seule fois, sur une tentative de Balikwisha. Il fait ce qu’on attend de sa part : gagner des points.

Murillo 4,5 :

Début de match correct, mais il n’a pas su maintenir ce niveau. Aucune action offensive intéressante. Il a raté des passes à cinq mètres.

Debast 6,5 :

Il a joué avec beaucoup d’audace et de clairvoyance. Plusieurs excellents changements d’aile. Début de seconde période compliquée. Il a mal jugé un ballon aérien, a perdu un ballon devant son propre rectangle et s’est pris une jaune. Il a quand même tenu bon.

Delcroix 6,5 :

À sa position favorite dans l’axe de la défense grâce à la blessure de Vertonghen. N’a pas vraiment été mis à l’épreuve avant le repos. A eu un brin de chance quand il a dévié un tir de Yusuf. Surtout dans des duels aériens, il s’est montré utile en seconde période.

N’Diaye 6 :

Titularisé suite à la blessure de Vertonghen, il n’a pas convaincu comme lors de ses débuts. Son chipotage a permis à l’Antwerp d’obtenir une première tentative de but. Peu de montées, et il a complètement raté le seul centre qu’il a pu donner. En seconde mi-temps, il n’a dû penser qu’à défendre.

Diawara 5 :

Il ne parvient pas à montrer qu’il est un pion irremplaçable. Beaucoup de bonne volonté, mais peu de solutions trouvées à la relance.

Leoni 7 :

La surprise du chef était le meilleur Anderlechtois du début de match. Grosse disponibilité et quelques touches de balle en un temps qui ont déréglé l’organisation anversoise. La première passe qui aurait pu amener du danger en seconde période venait de son pied gauche.

Amuzu 5 :

Souvent au poste de deuxième attaquant, son début de match était prometteur, mais on ne l’a plus vu pendant le reste de la première mi-temps. Souvent, ses contrôles n’étaient pas bien exécutés. Il aurait toutefois dû obtenir un penalty et il a provoqué un coup franc intéressant pour Anderlecht à la 90e.

Verschaeren 6 :

Il a beaucoup travaillé dans l’entrejeu et a fait quelques beaux dribbles à hauteur de la ligne médiane, mais il n’a pas créé grand-chose.

Refaelov 6 :

Buteur lors des deux derniers matchs, il n’a pas réédité cette prestation face à son ex-club. Il a dû aller au charbon et s’est souvent retrouvé dans son propre rectangle pour défendre. Il aurait pu être l’homme du match avec un coup franc à la 90e, mais il a frappé dans le mur.

Stroeykens 6 :

Il a voulu se montrer en demandant souvent le ballon dans les pieds. Mais lui non plus, il n’a pas su menacer Butez.

Trebel 6 :

Il a d’emblée mis le pied dans son premier duel. Pas évident pour lui de s’imposer sans le moindre rythme de match dans les jambes. Faute nécessaire et spectaculaire à la 93e, qui lui a valu une carte jaune.

Ashimeru 6 :

Auteur d’une contre-attaque qui aurait pu amener la… première occasion anderlechtoise après plus de 70 minutes de jeu.

Silva 4,5 :

Il a eu du mal à garder le ballon dans l’équipe. Ses contrôles n’étaient pas toujours bons et ses remises manquent parfois de précision. Très rarement dangereux devant le but parce qu’il court souvent à gauche et à droite. Réaction intolérable après son remplacement.

Veldman 6 :

La moindre chose qu’on puisse dire, est qu’il a du culot. Non seulement en écartant Hoedt, mais aussi en donnant un rôle crucial à Leoni, qui n’avait jamais débuté de match avec les A. Il n’hésite pas à faire des changements très tôt dans le match.