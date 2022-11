"Le penalty change tout, mais on ne peut pas dire qu’on s’est créé des occasions": les réactions après Eupen-Standard

Gassama : "On était obligé de gagner. Les supporters sont venus en nombre et on a tout donné pour eux. Merci à eux pour l’ambiance. Ces trois points étaient importants, le bas de tableau est serré et ça nous permet de nous distancer un peu de la zone rouge. Tout se passe bien avec le nouvel entraîneur, il y a plus d’intensité aux entraînements et tout le monde est content d’y venir. J’ai quitté le PSG, car j’avais besoin de jouer et c’est possible ici à Eupen".

Peeters : "C’est une victoire qui fait du bien à tout Eupen. Les entraîneurs ont une bonne relation avec les joueurs et ils se focalisent sur l’intensité qu’on met. Aujourd’hui, ça a payé. On a encore un match très important la semaine prochaine pour Zulte puis tout se jouera vers mars-avril donc on en est encore loin".

Andersen : "Les joueurs ont fait le boulot. Les vingt premières minutes ont été moins bonnes, mais on s’est bien repris par la suite. Ils ont donné ce qu’il fallait donner lors d’un derby et à la fin, on remporte une victoire assez méritée. Je suis fier du travail de toute l’équipe. Gassama est un joueur plein de qualités et il nous l’a prouvé aujourd’hui avec un super but".

Deila : "Je n’ai pas encore vu la phase du pénalty, donc je ne me prononcerai pas. C’est vrai que je n’ai pas tout compris aujourd’hui, mais c’est comme ça. Les 30 premières minutes étaient très bonnes, mais on a commencé à trop dribbler et à moins bien jouer avant la mi-temps. On a essayé de rester bien organisés en seconde période après l’exclusion. On aurait pu revenir à dix contre dix, mais on s’est mis à stresser et on a pris ce but. On doit apprendre de ces erreurs. Ce qu’on a fait les 30 premières minutes, on doit pouvoir le faire durant 90 minutes".