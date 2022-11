L’avis de l’expert : les joueurs du Standard doivent s’inspirer du calme de leur coach

Mais, en conférence de presse, après la rencontre, l’attitude de Ronny Deila contrastait drastiquement avec celle de ses joueurs. "La carte rouge ? Logique. Le penalty ? Je ne l’ai pas encore revu, mais on m’a dit que c’était OK." Plutôt que de se victimiser, comme beaucoup l’auraient fait en pareille circonstance, le coach des Rouches a préféré insister sur les manquements de son équipe, qui ne s’est pas créé une seule véritable occasion en deuxième mi-temps, après avoir galvaudé les opportunités en première. La clé du match, elle était là.

Au bord du terrain aussi, Deila est resté très, très calme malgré l’agitation ambiante. Avec Efrain Juarez, ils forment un tandem d’eau et de feu. Le Mexicain est plus dans l’émotionnel en allant discuter, parfois chaudement, avec l’arbitre et le quatrième arbitre. Cela lui a d’ailleurs valu un avertissement. Le Norvégien, lui, est dans le rationnel. Il ne pense qu’à une chose : gagner une rencontre de football en jouant au football. Les joueurs liégeois feraient bien de s’inspirer de ce comportement, qui permet d’être grand dans la victoire mais aussi dans la défaite.