La pugnacité de l'Union et son seul tir cadré du match lui ont évité la défaite contre Westerlo

Cela fait plaisir de voir une équipe avec une telle force mentale.

Ce dimanche encore, la RUSG a montré tout son caractère contre un Westerlo qui avait ouvert la marque en contre-attaque (44e), contre le cours du jeu. Ce premier acte n'avait pas été très maîtrisé de la part des Bruxellois, mais ils sont remontés sur le pelouse plus appliqués. "Je veux une équipe qui souhaite remporter chaque rencontre, ça me tient à cœur et mes joueurs montrent beaucoup de conviction à cet égard également, félicite Karel Geraerts. C'est un plaisir de voir une équipe qui a assez de force mentale pour faire ça tous les trois jours."

Une équipe qui ne baisse jamais les bras. Pas question de subir un deuxième revers de rang après la défaite de jeudi contre Berlin (0-1), malgré la fatigue d'un onzième match en trente-six jours et la résistance d'un Westerlo qui a sorti une prestation défensive de haut vol, sans garer le bus pour autant. "On a eu du mal en première période parce que Westerlo est très bien organisé et parce qu'on aurait dû faire mieux de notre côté, poursuit le T1. Mais aussi parce qu'on manquait de fraîcheur, vu tous les matchs disputés. On a compensé cela avec beaucoup de volonté et d'engagement. Je suis très fier de mes joueurs à ce niveau."

Westerlo a cru qu'il allait accrocher un autre grand nom à son tableau de chasse après Bruges, Anderlecht et le Standard. Mais après avoir manqué le cadre à douze reprises, Nilsson a surgi pour placer une pichenette par-dessus Sinan Bolat. La treizième frappe de l'Union était la première et seule cadrée du match. Il faut savoir ne pas perdre les matchs qu'on ne peut pas gagner, dit-on souvent. L'Union l'a bien compris.