Les fumigènes ont retardé le coup d’envoi du match ©Photo News

Les deux équipes avaient besoin de points avant le début de cette rencontre. Anderlecht, bloqué dans le ventre mou du classement (11e), mais qui restait sur une belle victoire à Eupen, se déplaçait à Anvers pour le compte de la 16e journée de D1A. De leur côté, les Anversois 2e, devaient gagner s’ils voulaient conserver une chance de revenir sur Genk (10 points de retard et un match de moins avant le coup d’envoi).

Il y avait peu de surprises dans les compositions d’avant-match, si ce n’est la première titularisation de Théo Léoni dans l’entrejeu bruxellois. On a aussi appris le forfait de Vertonghen à quelques minutes du coup d’envoi, remplacé par N’Diaye, en espérant que le Mondial ne soit pas compromis pour le défenseur. Le début de match a enfin été retardé par les impressionnants fumigènes déployés par les supporters locaux.

La première mi-temps a du sembler bien longue à tous les suiveurs de notre championnat: très peu de rythme, presque pas d’occasions, tout sauf un duel de prétendants au top 4. Dans le dernier quart d’heure de la première période, l’Antwerp a pris un peu plus d’initiatives, en manquant cependant de justesse. Stengs, hors-jeu, s’est vu refuser un but à la 35e. Baliskwisha (39e) a inquiété Van Crombrugge puis Yusuf (45e) a vu sa frappe déviée hors du cadre.

Trebel a pu effectuer son retour plus tôt que prévu et est rentré à la place de Leoni, auteur d’un très bon match. ©Photo News

La deuxième mi-temps est repartie sur les mêmes bases, quoiqu’un peu plus rythmée. Les Anversois ont mis la pression sur le rectangle mauve, mais le match a été toujours aussi pauvre en occasions. Les rouges ont maqué de précision dans les 30 derniers mètres.

Sur un dernier coup-franc, Refaelov aurait pu marquer face à son ancien club. ©Photo News

À la 64e, Anderlecht aurait pu bénéficier d’un penalty: Bataille pousse Amuzu dans sa surface. La VAR n’est pas intervenue alors que la situation était très litigieuse. Le jeu a été de plus en plus haché, avec des tacles anversois rugueux, et le match s’est enfin débridé par la suite.

À la 72e, Ashimeru lance Amuzu dans la profondeur et Butez doit s’arracher pour devancer l’attaquant des Mauves. A la 77e, c’est l’Antwerp qui s’est créé une très belle situation: Valencia ajuste un plat du pied sur Van Crombrugge, qui repousse sur un autre attaquant. Le ballon rebondit ensuite sur Debast, puis sur le poteau. Stengs est arrivé ensuite mais n’a pu frapper correctement. C’est un miracle qu’Anderlecht n’ait pas encaissé sur ce coup.

A la 90e+2, les Anderlechtois obtiennent un bon coup-franc en contre. Refaelov le tire bien, mais le ballon est dévié. Le match se termine et c’est Anderlecht qui repart le pus satisfait avec ce partage. Les Mauves restent 11e, l’Antwerp 2e.

Les Anversois peuvent avoir des regrets aprèsun match rugueux. ©BELGA

Les compositions

Royal Antwerp : Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho - Gerkens, Bataille, Ekkelenkamp (Vermeeren, 76e), Yusuf - Janssen (Frey, 76e), Stengs (Valencia, 76e), Balikwisha (Muja, 88e)

RSC Anderlecht : Van Crombrugge - N’Diaye, Delcroix, Murillo, Debast - Refaelov, Diawara (Ashimeru, 64e), Verschaeren (Raman, 79e), Leoni (Trebel, 64e) - Amuzu, Silva (Stroeykens, 64e)

Vertonghen, blessé, est finalement remplacé par N’Diaye juste avant le coup d’envoi.

