À Eupen, le Standard s’est mis tout seul dans les problèmes

Malgré ces mises en garde, les Standardmen ont failli à leur mission en terre germanophone. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé. Malgré une certaine rotation dans l’équipe de base, le Standard prenait les choses en main. "Je trouve qu’on s’est pas mal amélioré dans notre circulation de balle ces dernières semaines. Mais le tout est de faire les bons choix dans le dernier tiers du terrain." Là encore, Ronny Deila était visionnaire. Car c’est exactement ce qui s’est passé au Kehrweg pour ses hommes qui n’ont jamais, à l’instar du match à Malines, réussi à gérer les coups durs.

Premier coup dur : les occasions manquées

Si après la rencontre, la majorité des Standardmen fustigeait l’arbitrage de Monsieur De Cremer évoquant ainsi comme premier coup dur l’exclusion de Philip Zinckernagel, il est de bon ton de rappeler aux Rouches que le premier tournant de ce match, pourtant à leur portée, est survenu bien avant cela.

Stipe Perica s'est ménagé trois grosses occasions lors des 20 premiers minutes sans jamais réussir à trouver la faille. ©DHA

Durant les 25 premières minutes, les Rouches ont dominé et ont réussi à se créer trois grosses occasions, toutes galvaudées par Stipe Perica, double buteur la semaine précédente. "C’était un match compliqué, on s’est créé beaucoup d’opportunités mais on n’a pas réussi à marquer. Il y a ensuite eu cette carte rouge. C’est dur à accepter pour moi. Je sais qu’il y a un impact avec le joueur d’Eupen mais Philip est dans un mouvement pour jouer le ballon, il n’a aucune intention de toucher le joueur adverse", assurait Melegoni. "Si on est efficace en marquant vite, on ne parle pas d’arbitrage. Un but en début de rencontre nous aurait apporté la confiance suffisante pour aborder le reste de la rencontre sereinement", reconnaissait timidement Bope Bokadi.

Deuxième coup dur : la blessure de Balikwisha et l’exclusion de Zinckernagel

Juste avant l’exclusion, logique, de Zinckernagel, le Standard a perdu un de ses maîtres à jouer : William Balikwisha. S’il n’a pas été flamboyant, le médian a tout de même soulagé les siens à chaque prise de balle. Que ce soit défensivement avec des remontées de terrain très propres, souvent en combinant avec Nicolas Raskin avec qui il a beaucoup d’automatismes, ou encore dans la partie adverse en libérant, par ses mouvements, des espaces pour les siens.

La blessure de William Balikwisha a été le premier tournant: le Standard a perdu de sa folie.

Sa sortie aurait pu être compensée par la montée du jeune Canak, souvent décisif en sortie de banc. Mais cette fois, et on ne peut en vouloir au gamin de 17 ans, le Verviétois n’était pas dans un bon jour. La perte de Balikwisha a donc été tout aussi préjudiciable que celle de Zinckernagel exclu quelques minutes plus tard

Troisième coup dur : le penalty

En infériorité numérique, le Standard a su faire le gros dos. Eupen poussait mais sans véritablement se montrer dangereux. Après l’exclusion de Déom, le Standard n’a jamais su réimprimer son rythme au match. “Le pénalty change un peu tout, mais on ne peut pas dire non plus qu’on s’est créé des occasions. On méritait plus le nul que la victoire c’est sûr”, avouait Arnaud Bodart. S’il est dur à accepter, ce coup du sort consécutif à la faute de main de Nicolas Raskin ne devait pas sortir les Liégeois, le médian axial le premier, de leur match à ce point-là.

Nicolas Raskin a beau s'expliquer, Monsieur De Cremer ne changera pas d'avis.

Au moment où Peeters a fait trembler les filets, on savait que le Standard ne reviendrait pas tout comme ce fut le cas à Malines après le premier but de Ngoy. “On aurait pu revenir à dix contre dix, mais on s’est mis à stresser et on a pris ce but. On doit apprendre de ces erreurs. Ce qu’on a fait les 30 premières minutes, on doit pouvoir le faire durant 90 minutes”, constatait, avec énormément de lucidité, Ronny Deila. Le Norvégien l’a déjà expérimenté à Malines, et il l’a encore vécu à Eupen, les vieux démons resurgissent trop facilement au Standard.