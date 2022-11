Rien à faire ou presque durant plus de 70 minutes jusqu’à cette intervention salvatrice sur une frappe enroulée vicieuse de Prevljak qui sauve les siens. Il est ensuite pris à contre-pied sur le penalty de Peeters. Il évite ensuite le 2-0 devant Prevljak.

Cimirot – 6

De retour dans le 11 de base après sa blessure encourue à Malines, le Bosnien a retrouvé l’arrière-garde mais du côté droit de la défense à trois cette fois. Mais comme à gauche, Cimirot aura été tout aussi efficace à droite avec son calme olympien.

Bokadi – 6

Une nouvelle fois, il a joué avec le feu à quelques reprises, surtout en première période, mais il s’en est toujours sorti. Pour le reste, il a livré une rencontre correcte.

Laifis – 6

Deux belles interventions avant le repos notamment face à N’Dri pour le Chypriote qui, malgré la défaite, se sera montré solide.

Raskin – 5,5

Balle au pied, le Liégeois a été le plus entreprenant samedi soir. À de nombreuses reprises, Raskin a sorti le ballon très proprement à la faveur de longues chevauchées dans l’axe. Il sera finalement le héros malheureux de cette rencontre avec ce penalty provoqué bien malgré lui. À sa décharge, on voit mal où il pouvait mettre ses mains. Sa perte de balle en fin de match amène le 2-0 des Pandas.

Melegoni – 6

Bon à Zulte Waregem, l’Italien a parfaitement bien commencé cette rencontre à Eupen avec notamment deux excellents services dans la surface pour Perica qui n’en a rien fait. Une fois le Standard en infériorité numérique, il a dû se contenter de défendre jusqu’à son remplacement.

Balikwisha – 6

Pas mal de ballons touchés pour le médian offensif qui a souvent accéléré le jeu. Ses premières touches de balle sont toujours justes et font à chaque fois mal à l’adversaire. Malheureusement, une blessure au genou droit est venue mettre un terme à sa rencontre. Ne sachant pratiquement plus marcher, Balikwisha avait le masque à sa sortie.

Alzate – 5

Quelques passes en première intention intéressantes mais le Colombien a été bien trop discret sur la pelouse eupenoise. Il ne s’est que trop rarement rendu disponible. Alzate devra rehausser son niveau de jeu.

Zinckernagel – 5

Le Danois n’a pas eu son emprise habituelle sur le jeu même si, par deux fois, il sollicite le gardien adverse d’abord sur une frappe enroulée que Moser repousse et ensuite via un coup-franc direct qui termine sa course dans le petit filet. Pour le reste, il a souvent été cadenassé jusqu’à ce tacle trop appuyé après un mauvais contrôle. Une exclusion qui, au regard du règlement, est logique. Il s’agit déjà du deuxième carton rouge de Zinckernagel cette saison.

Dönnum - 6

C'est lui qui était le plus remuant sur son flanc gauche. Il a adressé de bons ballons dans la surface qui n'ont jamais été exploités et également tenté sa chance plusieurs fois.

Perica – 4,5

Sur les 20 premières minutes, l’attaquant des Rouches s’est ménagé trois grosses occasions. À chaque fois, Perica était bien placé sur les services de Melegoni (deux fois) et Dönnum mais le dernier geste laissait à désirer. Le Croate

Canak – 5,5

Le jeune produit du centre de formation n’a malheureusement jamais su imprimer son rythme après sa montée au jeu.

Fossey – 6

Le latéral droit aurait pu être gravement blessé par Déom sur la phase qui provoque l’exclusion de l’ancien Standardman. Pour le reste, l’Américain se sera montré dangereux à deux reprises via des débordements mais c’était insuffisant.

Dragus – 4,5

Monté pour apporter de la vivacité et de la créativité, le médian offensif est totalement passé à côté de son sujet.

Deila – 6

Il avait fait tourner en prévision du match de Coupe et de la réception de l’Union. La blessure de Balikwisha et surtout l’exclusion de Zinckernagel ont totalement modifié ses plans…. au même titre que les loupés de Perica avant la pause.