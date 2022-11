Précision, vidéo et ambition: Jean-Sébastien Legros est programmé pour réussir

À 41 ans, le nouvel entraîneur de Seraing se lance dans le grand bain. L’ancien médian jouit d’une belle cote de popularité dans la province de Liège grâce à ses passages au RFC Liège, à Hamoir et La Calamine mais doit encore tracer son chemin comme coach. Il a entamé sa route à Dison, en région verviétoise, où il a connu sa première… et unique expérience comme T1. Le club, alors pensionnaire de P1, visait clairement la montée mais n’a pas hésité à confier son équipe à un novice. "Après des entraîneurs chevronnés, j’ai décidé de changer mon fusil d’épaule avec quelqu’un à la vision plus moderne, se souvient Jean-Claude Bodson, le président. J’ai immédiatement compris que Jean-Sébastien était l’homme que je cherchais. C’est un passionné de football, mais aussi quelqu’un de réfléchi, charismatique, posé et ambitieux."

Ce pari est immédiatement payant, comme l’atteste le palmarès de Jean-Sébastien Legros: deux titres en trois années… en sachant que la deuxième campagne a été annulée à cause du Covid. Cette réussite ne doit rien au hasard. Le Liégeois travaille chez les amateurs comme aujourd’hui. Chaque rencontre est préparée avec minutie. "Il regardait deux ou trois matchs de notre prochain adversaire et nous envoyait quelques séquences que nous devions visionner pour le lendemain", confirme son frère, attaquant à Dison.

Il accorde également beaucoup d’importance à la diversification des séances, bien conscient qu’il devait conserver une certaine dose d’amusement. "En trois ans, je n’ai pas réalisé deux fois le même exercice. Je n’allais jamais à l’entraînement avec les pieds de plomb. Tout le monde était très content d’être là."

Nous avons sondé plusieurs personnes à Dison, aussi bien chez les dirigeants que chez les joueurs : il est impossible de trouver un défaut à Jean-Sébastien Legros. Son départ, à huit jours de la reprise des entraînements, a bien laissé un goût amer, même si les décideurs verviétois ont compris son envie de rejoindre l’élite. "Je peux vous dire qu’il est super-précis et pointu… peut-être même un peu casse-pieds, rigole Philippe Derwa, directeur technique et scout local. Lorsque je lui rédigeais un rapport, il fallait toujours écrire 12 ou 13 pages, alors qu’une seule suffisait."

Cette minutie se retrouve dans ses causeries, avant ou pendant une rencontre. "À la mi-temps, il nous disait ce qu’il fallait changer avec des mots simples et justes", confirme Guillaume Legros.

Il va réussir… si on lui en laisse le temps

Ses anciens présidents, directeurs techniques et attaquants partagent le même sentiment: Jean-Sébastien Legros peut relever cette mission sérésienne. "Il a toujours ambitionné d’entraîner le plus haut possible, et il a les qualités pour réussir. Il peut transformer de l’argent en or. Il faut simplement que le club lui donne du temps… et un attaquant de pointe", reprend Philippe Derwa.

Des données malheureusement inconnues, à Seraing.