Frank Defays ne veut pas polémiquer sur l'arbitrage : "Je laisse les gens compétents juger"

Frank Defays ne s’est pas retranché derrière d’éventuelles erreurs d’appréciation de l’arbitre pour expliquer la défaite, lourde dans les chiffres. "Ça ne va pas nous faire avancer donc je ne vais pas en parler. Je laisse les gens compétents juger. Je peux juste dire que, sur la faute qui amène le coup franc du 2-0, je suis juste devant et je suis presque certain qu’il n’y a pas faute de Marco Ilaimaharitra. Mais ce n’est pas une raison pour encaisser sur le coup franc qui suit." Il pointait plutôt le manque de saine agressivité de ses joueurs. "On a peut-être montré trop de respect en début de match et, quand on se retrouve vite mené ici, c’est forcément plus compliqué."