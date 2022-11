Deila : "Il faudra être encore plus malin qu’à Zulte"

Mais ce samedi à Eupen, les Standardmen seront face à un nouveau défi qui consistera à enchaîner un troisième succès de rang face à une nouvelle équipe en difficulté. "Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire collectivement. Ils savent quand ils sont bons ou pas", commente le coach. "Le match à Zulte était compliqué car nous sortions d’une semaine mentalement stressante avec trois matchs en sept jours. Rétrospectivement, je pense que je n’aurais pas dû leur donner un jour de congé en plus après Anderlecht. On a donné des occasions à Zulte mais on a tout de même su s’en créer sept grosses surtout en seconde période donc on peut dire qu’on méritait la victoire. À Eupen, ce sera tout aussi difficile et il faudra être encore plus malin qu’à Zulte."

Avec 33 buts concédés, Eupen présente, avec Zulte, la pire défense de l’élite. Pourtant, Ronny Deila se méfie des Pandas qui restent sur un bilan de trois points sur quinze. "C’est une équipe joueuse et offensive. J’étais au stade à Anderlecht où ils ont souffert durant les 25 premières minutes mais ensuite, ils ont équilibré les échanges. À nous d’être organisés et de faire vivre le ballon. Un domaine dans lequel j’estime que nous avons pas mal progressé ces dernières semaines. Une fois arrivé dans le dernier tiers du terrain, il sera question de faire les bons choix."

Melegoni monte en puissance

Titulaire à Zulte Waregem, l’Italien Filippo Melegoni a livré sa meilleure prestation depuis son arrivée en bord de Meuse. "Il approche de sa meilleure forme", lance Deila. "Quand il est arrivé, il était blessé aux adducteurs. Il s’est entraîné et a joué avec la douleur. On a ensuite eu une conversation à ce propos car il n’était pas à 100 %, il ne pouvait donc pas donner le meilleur de lui-même. Aujourd’hui, la douleur l’a abandonné et à Zulte, il a été celui qui a le plus couru depuis le début de la saison. Cela en dit long sur son état de forme."

Filippo Melegoni était gêné par une douleur aux adducteurs. Aujourd'hui, il est enfin à 100%. ©JIMMY BOLCINA

Un autre Standardman qui a retrouvé des couleurs à Zulte, c’est Stipe Perica avec son doublé. "Je suis certain qu’il en veut plus", assure le coach. "Il a eu quatre grosses occasions et son mérite, c’est d’avoir su se les créer. Ce n’est pas un hasard car il est souvent à la bonne place."