Bodart revient sur ses derniers mois agités : "Aujourd’hui, tout est plus simple"

Un discours qui, a posteriori, sonnait comme une prémonition. "J’ai surtout parlé de la sorte sous le coup de l’excitation et de la motivation", sourit-il. C’est qu’à l’époque, Arnaud Bodart avait retrouvé la confiance de son nouveau coach après avoir été écarté la saison dernière par Luka Elsner. "Mais c’est vrai qu’on sentait déjà, avant l’entame de la saison, qu’il se préparait quelque chose de positif. Ensuite, les victoires ont fédéré davantage le groupe au sein duquel tout le monde bosse l’un pour l’autre. On prend à nouveau du plaisir sur et en dehors du terrain."

L'apport de Ronny Deila

Le retour du plaisir qui n’est pas étranger à l’arrivée de Ronny Deila qui a su réinstaurer cet esprit de famille si propre au Matricule 16. "Le coach est très humain et extrêmement proche de nous. Évidemment, quand on gagne, les choses sont facilitées. Mais ce qui me frappe surtout, c’est la simplicité du coach. Avec lui, tout est facile. Ses connaissances footballistiques et sa vision du foot nous rendent meilleurs. Aujourd’hui, on ne se complique plus la vie."

La saison dernière, les Standardmen ont battu des records négatifs faisant d’eux la pire équipe liégeoise de 21e siècle. Un titre peu glorieux que la plupart des Rouches a tenu à effacer à l’entame de cet exercice 2022-2023. La saison noire du défunt championnat a tout de même servi aux Liégeois. "Quand on était dans le dur, c’était compliqué pour trouver des perspectives positives", reconnaît Bodart. "Il y a eu la trêve, ces changements au sein du club et quand on regarde en arrière, on se dit que cette expérience négative de la saison dernière nous a été bénéfique. On doit s’en servir à bon escient. Il y a quelques mois, on disait de nous qu’on ne formait pas une équipe et qu’il n’y avait pas de qualité dans le groupe. Même s’il y a eu des arrivées, l’équipe est sensiblement la même et on voit qu’aujourd’hui, on y arrive. Tout cela pour dire que le football, ce n’est pas qu’une question de qualités, c’est avant tout mental."

Je mets toutes les chances de mon côté

Le mental, c’est précisément ce qui a permis à Arnaud Bodart de revenir au-devant de la scène et de trôner en tête du classement des clean-sheets avec Jean Butez (7). "La bonne dynamique m’a aidé tout comme le fait d’avoir réalisé une super préparation. Avant, c’était un cercle vicieux et aujourd’hui, il est devenu vertueux. On joue sans réfléchir et on prend du plaisir. La joie est de nouveau là."

Arnaud Bodart regarde vers l'avenir. "On sait qu'on est capable de faire de belles choses."

De son côté, Arnaud Bodart a tout fait pour revenir au top en créant une structure hyper professionnelle autour de lui. "J’ai beaucoup de rêves et d’objectifs. J’essaie donc de mettre toutes les chances de mon côté pour les atteindre. Je pars du principe que personne ne détient la vérité absolue et qu’on append toujours énormément des autres."

Quant aux statistiques, ne comptez pas sur le Liégeois pour en faire une fixation. "Sept clean-sheets en 15 matchs, évidemment que c’est une satisfaction. Mais si je dois classer ces satisfactions, celle d’une victoire arrivera toujours en premier et ce, peu importe que j’encaisse ou non."

Faire le plein avant le Mondial

Alors qu’il ne reste que trois rencontres avant le long break causé par la Coupe du Monde, Arnaud Bodart aimerait voir les siens faire le plein. "On doit d’abord prendre les trois points à Eupen qui nous permettraient de continuer à regarder vers le haut. On prend match par match mais ce qui est pris n’est plus à prendre. On sait que tout dépend avant tout de nous. On est conscient qu’on a les moyens de réaliser de belles choses. On ne va pas se fixer, aujourd’hui, un objectif définitif mais une chose est sûre, si on ne croit en rien, on n’arrive nulle part."