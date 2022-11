Kuavita et Thiago Da Silva, les jeunes Rouches qui montent : "Du Matuidi chez l’un, des cuisses chargées chez l’autre"

Léandre Kuavita, recalé par trois fois

L’histoire de Léandre Kuavita au Standard a mal débuté. Recalé à trois par le Standard (en U11, U13 et U14) alors qu’il évoluait à Eupen, sa persévérance lui a permis d’être finalement accepté en U15. "On va dire qu’il a eu des tests à rallonge, ce qui est déjà une preuve de persévérance et de détermination", sourit Réginal Goreux, le directeur du SL16 Football Campus. Des qualités qui n’ont pas quitté le Verviétois au passé d’attaquant et de médian défensif. "Cela lui permet d’être, aujourd’hui, un box-to-box moderne." Avec de vraies qualités de buteur, comme en témoignent ses trois buts lors des trois premiers matchs de la saison. Il est d’ailleurs le meilleur buteur des U23 liégeois. Mais marquer n’est pas la qualité principale du Belgo-Congolais. "C’est un joueur qui a de la personnalité", continue Goreux. "Il a le contact facile avec ses équipiers et a un tempérament de leader, sur le terrain. Son niveau de course très élevé, ses qualités mentales et physiques lui permettent, par exemple, d’éviter de faire la faute stupide par manque de fraîcheur."

"C'est un box to box moderne"

Ces huit derniers mois, Kuavita, international belge U19, a réellement passé un cap. Son intégration aux entraînements des professionnels, qui a lieu depuis l’été dernier, n’y est pas pour étrangère. "Mais sa progression, il la doit surtout à lui-même", précise Goreux.

Cousin de l’ancien Rouche Dolly Menga (passé par le Lierse, Braga ou Blackpool), Kuavita, qui a signé son premier contrat professionnel en 2021, a une forte ressemblance avec un ancien international français. “C’est le copié collé de Blaise Matuidi, tant dans son profil que dans sa manière de courir”, sourit l’ancien capitaine des Rouches. “J’ai l’intime conviction qu’il va franchir le cap vers l’équipe première car il en a dans la tête et dans les jambes. Mais comme avec tous les joueurs de 18 ans, il ne faut pas aller trop vite. ”

Kuavita a déjà marqué trois fois. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Thiago Da Silva, le sang ne ment pas

Au début de la saison, il était considéré comme la doublure de Nicholas Rizzo, dans l’axe défensif du SL16 FC. Trois mois plus tard, Thiago Da Silva s’épanouit au poste de latéral gauche, depuis lequel il a déjà délivré deux assists. C’est la beauté du football. "Mais ce n’est pas un poste qu’il découvre : il est capable d’évoluer comme central et comme back gauche, où il a été repositionné en U15", précise Réginal Goreux, heureux de l’évolution du Belgo-Brésilien, dont l’environnement familial respire le football. Jugez plutôt : il est le neveu d’Edmilson, il est le cousin d’Edmilson Junior et sa famille est très proche de celle de Wamberto. Pas étonnant, donc, que sa trajectoire ait débuté à Seraing avant une arrivée au Standard en 2016. "Thiago est le seul défenseur de la famille", précise le directeur du SL16. "Mais il est tout de même doté d’une belle technique de passe et de centre, qu’il peut encore peaufiner."

"Il est le seul défenseur de sa famille"

Lorsqu’il était enfant, Thiago était fan de Rocky et voulait devenir boxeur. Il a finalement été gagné par la passion du football une fois qu’il a mis les pieds sur un terrain de foot. Mais sa mentalité est celle d’un boxeur. "Avec lui, on peut aller à la guerre. En U18 et en U21, cela a été un peu plus compliqué pour lui mais il a encaissé les coups et a continué à bosser. Et il est parvenu à se démarquer ces derniers mois par son impact physique. Ses cuisses sont chargées, comme on dit (rires). Face à des adultes, il a vraiment saisi sa chance alors qu’on ne s’y attendait pas forcément." À tel point que l’international U19 a été récompensé par un premier contrat professionnel il y a quelques mois.