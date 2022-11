"Il semble qu’il y a beaucoup de bons joueurs belges…"

Malgré son bon début de saison, et surtout ses récentes belles prestations, Nicolas Raskin, qui aspire à devenir Diable rouge, ne semble pas encore entrer dans les plans du sélectionneur espagnol.

"Je ne pense pas que c’est trop tôt. J’ai le droit d’y penser par rapport aux saisons que j’ai fait, d’autant plus quand je vois que d’autres joueurs sont repris plus rapidement alors qu’ils n’ont pas joué énormément de matches", assurait-il en début de semaine à nos confrères de RTL Sport. Tout comme le médian de 21 ans, Arnaud Bodart, premier au classement des clean-sheets en Pro League avec sept matchs sans encaisser (comme Jean Butez) en 15 rencontres, ne figure, lui non plus, pas dans la présélection du coach fédéral.

Interrogé sur ces absences, Ronny Deila a préféré ironiser. "S’ils n’y sont pas, c’est qu’il y a énormément de bons joueurs belges, c’est certain…" Et le Norvégien de poursuivre : "Tout ce que je peux dire, c’est qu’en Pro League, Nico et Arnaud performent à un top niveau. Personne ne peut dire le contraire. Lors des dix, douze derniers matchs, ils ont été prépondérants dans nos succès. S’ils (NdlR : le staff de l’équipe nationale) pensent qu’il y a 55 joueurs qui sont devant eux dans la hiérarchie, alors on doit juste travailler encore plus dur pour les aider à intégrer cette sélection. C’est important pour nous que nos joueurs soient représentés en équipe nationale. Raskin et Bodart sont ambitieux et talentueux. Je suis certain que leur heure viendra."

Ronny Deila était circonspect quant à l'absence de Raskin et Bodart dans la présélection des Diables.

Lorsqu’on lui fait constater que plusieurs équipes de Pro League comptent des joueurs présents dans cette liste, Deila botte en touche. "Ce n’est pas vraiment à moi à m’exprimer sur ce sujet. Mais c’est vraiment bizarre qu’ils (Raskin et Bodart) ne figurent pas dans cette présélection. De notre côté, on veut que nos joueurs atteignent leurs rêves et porter le maillot de l’équipe nationale en est un. On fera tout ce qu’on peut pour les amener aux portes de l’équipe nationale."

Arnaud Bodart est dubitatif

De son côté, Arnaud Bodart semblait dubitatif par rapport à son absence ainsi que celle de son équipier. "L’équipe nationale, évidemment, on y pense. C’est le graal, surtout pour une Coupe du Monde. C’est clairement un objectif", précisait-il avant d’ajouter : "En ce qui me concerne, les choses sont claires : c’est très difficile de bouger Courtois et derrière, il y a encore pas mal de très bons gardiens donc au final, il y a une certaine logique qui est respectée."

Mais ce que le portier de 24 ans trouve bizarre, c’est le manque de considération envers les Belges du Standard. "Disons qu’on se pose certaines questions car tout le monde voit qu’il y a des choses qui sortent d’on ne sait où. Le fait qu’on reparle un peu de Standardmen proches de l’équipe nationale prouve qu’on évolue mais on ne figure tout de même pas dans une liste élargie."