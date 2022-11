Veldman poursuit son opération séduction à Anderlecht

Felice Mazzù a eu la réception de Berne. Robin Veldman a ce déplacement à Silkeborg. Le match test, celui qui va déterminer le travail du coach, son avenir, mais aussi celui d’Anderlecht sur la scène européenne. Les Mauves n’ont plus passé l’hiver européen puis six ans et la campagne 2016-17 qui a vu René Weiler emmener son équipe en quarts de finale de l’Europa League.