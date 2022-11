"Rouche Toujours !": 125 ans d’histoire rouche dans un livre !

" Fort d’une première collaboration avec les Éditions Chronica, je souhaitais remettre le couvert dans un domaine que j’affectionne : le football et plus particulièrement, le Standard qui a occupé 15 ans de ma vie de journaliste", commente David De Myttenaere. "C’est en juin 2021 que les premiers contacts ont été noués avec l’ancienne direction, à un moment délicat pour le club. On ne savait pas trop quelle serait la réaction des dirigeants mais elle fut positive."

Le train est alors lancé et les idées sont claires : " raconter l’histoire du club au travers de différentes périodes qu’il a pu traverser, qu’elles soient fastes ou non." Pour l’aider dans sa tâche, David De Myttenaere a sollicité un autre ancien journaliste de la DH, Michel Dubois, véritable puits de science dans le métier. " Alors que j’avais pris ma retraite depuis sept mois après 49 ans d’activité, je commençais à me scléroser quand David m’a exposé son projet", sourit-il. " Je le remercie donc de m’avoir sorti de ma torpeur. Rapidement, nous avons accordé nos plumes. Au fur et à mesure qu’on avançait dans l’écriture de l’ouvrage (NdlR : de 188 pages), on a été conforté dans l’idée que le Standard est un grand club car tous les intervenants que nous avons sollicités ont directement marqué leur intérêt pour le projet et ont fait preuve d’une passion et d’une fierté d’avoir porté le maillot du Standard, le fondateur, avec Anderlecht, du professionnalisme en Belgique."

L’ouvrage replonge le lecteur dans l’histoire des Rouches au travers de plusieurs décisions prises par les différents hommes forts qui ont marqué le Standard et ce de Joseph Debatty, le premier président principautaire, à la période actuelle et la prise de pouvoir de 777 Partners. " Un seul ancien président du Standard n’a pas donné suite à notre demande précisant qu’il avait autre chose à faire que d’évoquer son passage au Standard", fait remarquer Michel Dubois. Il s’agit en réalité de Roland Duchâtelet. Dernier président du club, Bruno Venanzi n’a pas non plus souhaité s’exprimer, estimant qu’il était encore trop tôt pour lui. À l’inverse, même s’il n’a pas officié en tant que président, Lucien D’Onofrio s’exprime sur son passage au club tout comme Josh Wander, le nouveau propriétaire du club.

Rien n’a été édulcoré

Pas question dans le chef des auteurs de passer sous silence des périodes sombres rencontrées par le club principautaire en 125 ans d’existence. "Il convient ici de saluer le Standard qui n’a pas tenu à édulcorer certains passages sombres de son histoire comme l’affaire Waterschei par exemple", souligne Michel Dubois. “Le club a été ouvert à tout ce qui rend le livre authentique et pas du tout aseptisé”, ajoute David De Myttenaere.

Rouche toujours comporte 188 pages retraçant l'histoire du Standard.

Tout au long des 188 pages qui composent cet ouvrage, les supporters liégeois auront donc l’occasion de se remémorer certains pans de l’histoire de leur club de cœur. Pour d’autres, ce sera une découverte au travers des témoignages de légendes du club comme Christian Piot, Eric Gerets, Michel Preud’homme, Axel Witsel ou encore Paul Bonga Bonga. "C’était frappant de voir que chaque légende prenait plaisir à raconter ses souvenirs en rouche, de voir à quel point le Standard a marqué leur vie. C’est important, pour les plus jeunes supporters, de connaître l’histoire du club, de se rendre compte de par où il a pu passer. Cela permet de mieux comprendre ce qu’il est devenu aujourd’hui et peut-être aussi de réfléchir avant de critiquer les joueurs ", constate David De Myttenaere.

« Guy Hellers a cru à une blague »

Présents pour le lancement de l’ouvrage, Christian Piot et Eric Gerets n’ont pas caché leur joie d’avoir pu contribuer à sa rédaction. " J’ai été ravi qu’on me sollicite ", assure l’ancien gardien. " C’est une reconnaissance vis-à-vis de nos carrières respectives. Pouvoir raconter des souvenirs dont peu de gens ont connaissance et dévoiler certains moments extra-sportifs agréables, c’était un plaisir. " Parmi les légendes, aucune n’a décliné l’invitation. " Je n’avais jamais réalisé l’interview d’Eric Gerets durant ma carrière de journaliste. J’ai donc pu y remédier", partage David. " Personne n’a refusé l’interview. Guy Hellers, lui, croyait à une blague car il n’estimait pas faire partie des légendes du club. Mais avec 17 saisons passées au club, il en fait indubitablement partie."

Christian Piot et Eric Gerets posent fièrement avec l'ouvrage pour lequel ils ont contribué.

Dans l’ouvrage, la part belle est également faite à l’Académie du club via une interview de son directeur, Réginal Goreux, qui explique les projets du Standard en termes de formation mais aussi aux supporters dont certains responsables de groupes d’animation ont accepté de parler. " On tient d’ailleurs à saluer le soutien manifesté par ces supporters qui portent l’équipe actuelle du Standard de manière exceptionnelle. Cette nouvelle équipe, qu’elle soit dirigeante ou sportive, semble être sur les bons rails pour retrouver les sommets de la compétition", assure Michel Dubois.

Un titre pour les 125 ans ?

Souvent présents à Sclessin, Eric Gerets et Christian Piot ont retrouvé, cette saison, le plaisir de suivre leur club de cœur. Ce qu’ils espèrent, c’est que le Standard de Ronny Deila retrouve les lauriers prochainement. " Ça ne sera peut-être pas pour cette année, mais avec cette équipe dirigeante, ce staff et ce coach, le Standard peut y arriver", avance Christian Piot. "On sent un groupe uni, des gars qui jouent les uns pour les autres. Comme nous à l’époque, on voit qu’ils forment une bande de copains. Maintenant, attention, ce n’est pas parce qu’on a battu Anderlecht, Bruges ou encore l’Antwerp et Charleroi qu’on est arrivé. Ce n’est pas dans ces matchs-là qu’on devient champion. Mais avec cet état d’esprit, le Standard jouera à nouveau les premiers rôles."

L’esprit de camaraderie, c’est ce qui est souvent ressorti des interviews réalisées par Michel Dubois et David De Myttenaere. " C’était le point commun entre toutes les légendes qui ont remporté un titre. Les plus anciens, comme les plus récents comme Goreux ou encore Witsel, ont tous affirmé avoir fait partie d’une bande de potes. C’est la recette pour remporter un titre."

De quoi inspirer Ronny Deila qui ne cesse d’insister sur l’esprit de famille au sein de son groupe.