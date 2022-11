Karel Geraerts veut une Union ambitieuse contre Berlin : "Affronter le leader de Bundesliga, c’est une motivation suffisante"

Karel Geraerts, qui ne jure que par la victoire, y compris en préparation ou en amical, sent que ses joueurs ne lèveront pas le pied jeudi soir. "Très honnêtement, je n’ai pas l’impression que mon équipe sera en deçà. Le mot ambition est un grand mot, ici. On joue contre le leader de Bundesliga. C’est un superbe challenge d’affronter un tel morceau, ça doit suffire à nous motiver ce jeudi de pouvoir se comparer un peu au premier d’un des plus grands championnats du monde. Je suis convaincu que mes joueurs prennent cela comme un super challenge." "Il y a moins de pression, mais l’envie de gagner est bien là", appuie Dante Vanzeir assis à ses côtés. "Nous n’avons pas perdu un seule fois en Ligue Europa et on veut continuer de la sorte et bien finir notre première phase ici à domicile avec les fans."

La fraîcheur physique compte au moment de choisir mon onze.

Le T1 n’a pas dévoilé ses cartes, mais pourrait tout de même faire tourner un minimum pour minimiser les risques de pépins physiques. "Je veux toujours aligner une équipe capable de gagner et je mets en parallèle plusieurs paramètres sur mon bureau au moment de poser mes choix, dont la fraîcheur physique. Quand je sens que des joueurs sont fatigués, je sais que j’ai de très bons remplaçants qui ont moins de minutes de jeu et peuvent très bien monter. On alignera une équipe pour gagner et pour rester correct par rapport aux autres clubs, aussi, comme Braga."

Pour l'histoire

L’Union Saint-Gilloise pourrait terminer avec un 16 sur 18 qui serait la deuxième meilleure performance d’un club belge en poule européenne, en cas de succès. "Mais je ne veux pas regarder maintenant ce type de statistique. D’accord, c’est bien d’arriver à inscrire des choses dans les livres d’histoire, mais disons que ce sera plutôt pour après", conclut Dante Vanzeir.