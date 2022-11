Petit retour en arrière. Il y a un mois, Seraing s’imposait sur la pelouse du Standard (0-2) et se donnait un peu d’air en fond de classement. Quatre jours plus tard, Carlos Freitas déclarait qu’il n’était pas un "adepte du changement de coach en cours de saison" car il avait du mal à "imputer toutes les responsabilités d’un échec à un seul homme".

Dans ces conditions, il était difficile d’imaginer un départ de l’entraîneur. C’était sans compter un système à trois descendants directs qui a tendance à user plus rapidement la patience des dirigeants.

Les décideurs sérésiens commençaient à s’inquiéter des résultats sportifs: deux matchs nuls et trois défaites. Ces derniers résultats négatifs pouvaient être tempérés par un manque de réussite (autobut à La Gantoise, boulette du gardien contre l’Union) et une erreur arbitrale évidente (penalty accordé à Teuma). Pour autant, Seraing s’est installé dangereusement dans la zone rouge, même si le 15e ne pointe qu’à une unité.

Affirmer que José Jeunechamps est l’unique responsable de cette 17e place est un raisonnement simpliste. Le mercato estival ne peut pas être considéré comme une franche réussite, même si le nouveau directeur sportif a été contraint de former un noyau au plus vite en ne pouvant faire signer que des éléments gratuits (seul Simon Elisor a coûté de l’argent). Certains transfuges amènent une réelle plus-value (Sylla, Mbow, Sissoko) mais d’autres ont montré leurs limites (Conceição, Abanda, Tshibuabua).

Au fil des semaines, les nouveaux arrivés ont d’ailleurs squatté le banc, remplacés par des éléments déjà présents la saison dernière que le coach est parvenu à bonifier. Marius, Mansoni et Poaty, notamment, ne sont plus les éléments hésitants de la défunte saison.

Idéalement, José Jeunechamps aurait apprécié attirer plusieurs anciens joueurs de Mouscron mais ils ne collaient pas au nouveau projet sérésien. Metz, descendu en Ligue 2, a été contraint de diminuer son budget et le même effort a été demandé aux dirigeants liégeois. S’il était arrivé plus tôt au club, Carlos Freitas n’aurait donc pas validé le transfert de Christophe Lepoint.

Bien entendu, l’entraîneur ne peut être déchargé de toute responsabilité et José Jeunechamps a toujours eu l’honnêteté de le reconnaître. Il n’a jamais trouvé la formule gagnante pour prendre plus de points à domicile (1 sur 21, deux buts marqués). Il a parfois joué de malchance (penalty loupé contre Courtrai, égalisation d’Ostende dans les dernières secondes) mais il n’est pas parvenu à transmettre une vraie philosophie de jeu dans l’utilisation du ballon.

Jean-Sébastien Legros bénéfice d’une bonne cote de popularité

Il apparaît également qu’une partie du groupe serait exaspérée par ses méthodes d’entraînement. Personnage entier et dévoué, José Jeunechamps demande une implication totale de chaque joueur. Ce discours aurait fini par lasser des éléments davantage demandeurs d’une communication plus tempérée. Les blessures musculaires témoigneraient de cette fatigue physique et mentale.

En changeant d’entraîneur, le club espère amener un cadre de travail plus en adéquation avec le vestiaire. Jean-Sébastien Legros, l’ancien T2, est réputé pour être proche du groupe et bénéficie d’une bonne cote de popularité au sein de la direction, ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit pas d’un intérim. Il jouit d’une belle réputation dans le monde amateur avec deux titres remportés en deux saisons avec Dison. La mission semble plus ardue mais il ne pouvait passer à côté de cette opportunité, qu’il a acceptée après avoir passé un coup de téléphone à son ancien T1.