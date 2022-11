Bart Nieuwkoop se prête au vrai/faux avant le match contre Berlin : "Oui, l'Union Saint-Gilloise se battra à nouveau pour le titre"

1. Ce sixième match de poule de Ligue Europa contre Berlin est quasiment un amical pour l’Union. "FAUX"

"Je ne suis pas d’accord, c’est un match important. On a connu de grandes soirées en Europe pour le moment et on veut continuer de la sorte avec des victoires. Dans ce type de compétition, il faut jouer pour la gagne. C’est important de montrer ce que vous pouvez réaliser à un niveau collectif et individuel. On n’abandonnera rien à Berlin. Au plus de points on aura, au mieux ce sera. D’un autre côté, c’est aussi une bonne chose de savoir qu’on n’est pas obligé de prendre les trois points même si c’est ce qu’on visera."

2. Tirer un tout gros nom en huitième de finale d’Europa League serait une meilleure chose. "FAUX"

"En huitième, il n’y a plus que des gros matchs et on s’en réjouit. Bien sûr que ce serait incroyable d’affronter une équipe comme le Barça ou la Juventus, mais d’un autre côté les autres sont des grands clubs aussi. Je ne pense pas qu’on soit meilleur contre les gros morceaux ; j’espère que non. Notre motivation est la même quelle que soit l’adversaire, on l’a montré en championnat."

3. Contrairement à ce que dit l’adage, l’année de la confirmation n’est pas plus compliquée que la précédente pour vous. "VRAI"

"Je sais que les gens pensaient qu’on allait avoir plus de mal. Mais on est en train de montrer qu’on est capable de poursuivre sur le même rythme et de la même façon que l’année passée. On y parvient grâce à notre concentration, notre mentalité, grâce au fait qu’on ne se projette pas deux matchs plus loin. On fait en sorte de se concentrer sur le match qui arrive et de tout donner pour le gagner, même si on est mené au score. On l’a montré plusieurs fois."

4. Comme la saison passée, l’Union peut se battre pour le titre. "VRAI"

(il hésite) "Disons vrai, parce que, en ce moment, on est au même niveau que Bruges, qui est troisième. On réalise un beau boulot, mais il faut continuer. ça me surprend un peu, pour être honnête, vu qu’on a perdu deux joueurs importants, qu’on a un nouvel entraîneur, qu’il y a eu des transferts. Souvent il faut du temps pour assimiler tout ça, mais au final, c’est plutôt pas mal d’avoir démarré si bien."

5. L’Union devrait assumer le fait qu’elle vise les playoffs 1. "FAUX"

"On ne doit pas affirmer cet objectif. C’est une grosse saison pour nous, avec beaucoup de matchs. On sait qu’on jouera encore l’Europe après la pause hivernale, donc il faudra être très fort pour gérer tout ça. En ce moment, je n’ai pas envie de dire qu’on veut terminer dans le top 4… même si c’est un objectif que l’on a envie d’atteindre."

On a de bons nouveaux et plus d'expérience: c'est une belle combinaison.

6. Votre équipe est à son summum et ne progressera plus. "FAUX"

"Il reste de la place pour progresser. Je n’ai pas l’impression que notre période est terminée. Je pense profondément qu’il y a plus à aller chercher, qu’on peut continuer à se développer et que si l’on y parvient individuellement cela poussera l’équipe vers le haut. Le club a été transférer de nouveaux joueurs qui se débrouillent très bien et c’est quelque chose de très important, d’un côté. De l’autre, on a de plus en plus d’expérience, ce qui nous permet de grandir. C’est une belle combinaison."

Ici aux côtés de son compatriote El Azzouzi, nouveau venu dans le noyau unioniste. ©PDV

7. Au niveau personnel, vous devriez tenter un club plus huppé la saison prochaine, car vous aurez fait le tour en D1 belge. "FAUX"

"Mmmmh, je ne suis pas d’accord avec l’idée que je n’aurai plus rien à faire ici car j’aime ce championnat, qui correspond à ma façon de jouer. C’est une belle ligue et il y a beaucoup à apprendre ici. Comme joueur, évidemment, vous réfléchissez à la possibilité d’aller plus haut, un jour. Parfois je me dis que j’aurai 27 ans la saison prochaine et je me demande ce qui viendra pour moi, mais je ne suis certainement pas en train de me dire qu’il faut que je trouve autre chose. Il me reste un contrat jusqu’en 2024, donc il n’y a pas de pression maintenant."

8. Après Lang, Vormer ou encore Janssen, le sélectionneur néerlandais, Van Gaal, devrait vous tester en sélection. "FAUX"

"(il rigole). Je ne sais pas. Il y a déjà un groupe assez large et je n’ai jamais été repris dans la présélection, donc je suis loin de ça et je n’y pense pas du tout. Peut-être dans le futur si je m’en tire vraiment bien."

9. Un ancien grand joueur (il a joué sous les ordres de van Bronckhorst, Makaay, Advocaat ou encore Stam) fait un meilleur coach qu’un autre. "FAUX"

"Je ne suis pas d’accord. Il y a de tas de grands joueurs qui sont devenus de grands coachs, mais des joueurs avec une carrière moyenne voire pas de carrière du tout ont réussi une belle carrière de coach aussi. Van Bronckhorst qui a fait une grande carrière est un grand entraîneur qui a gagné beaucoup de titres à Feyenoord, aussi quand j’y étais, et qui réalise de belles choses aux Rangers maintenant. Mais je dois dire que j’avais aussi une très bonne relation avec Felice (Mazzù) qui pour moi est un très bon coach."

Giovanni van Bronckhorst, à la tête des Rangers, a été l'entraîneur de Nieuwkoop, à Feyenoord. ©AFP or licensors

10. Les Oranjes feront une meilleure Coupe du monde que les Diables rouges. "VRAI"

"Oui, je pense. Pourquoi ? D’abord parce que je suis néerlandais, donc je dois dire ça. (il rigole) Ensuite, parce qu’on a une bonne équipe, qui évolue dans un schéma qui lui convient. Les joueurs arrivent avec pas mal de confiance après plusieurs années de beaux résultats. Pour moi, on doit aller à la Coupe du monde avec l’ambition d’y réaliser quelque chose. C’est le sentiment dont je sors des derniers matchs des Oranjes : on aura des choses à montrer. Je les supporterai, en tout cas."