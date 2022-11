Anderlecht: et si Ishaq était un milieu de terrain ?

Le coach intérimaire l’a indirectement fait comprendre. Par ses choix notamment. Il a d’ailleurs demandé au staff des U23 de laisser Noah Sadiki sur le côté droit, renvoyant Ishaq Abdulrazak dans l’entrejeu des U23. Face au Beerschot, il a réussi l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée en Belgique.

Pas étonnant. À 20 ans, il n’est pas encore à 100 % certain du poste auquel il pourra aller le plus loin dans sa carrière. Alors est-il un latéral ou un milieu défensif ?

Recruté par les datas

Ishaq devait être le nouveau Sergio Gomez. L’Espagnol a été recruté pour évoluer sur le flanc gauche. Poste qu’il ne connaissait pas vu sa formation de meneur de jeu. Apès un an, il a été vendu pour plus de 15 millions à Manchester City. Il faudra être plus patient avec le joueur arrivé de Norrköping cet été pour occuper le flanc droit.

Le championnat belge va plus vite que celui de Suède. "Son adaptation prend plus de temps que prévu", avait expliqué Peter Verbeke lors d’une sortie dans nos colonnes.

Le CEO et son équipe sportive ont ciblé le Nigérian pour ses statistiques. Ses kilomètres parcourus, ses courses progressives et à haute intensité, ses dribbles et sa qualité de passe en faisaient, sur le papier, un clone d’Amir Murillo.

Il ne l’a jamais confirmé sur le terrain. Sur ses deux matchs disputés avec les A en début de saison (Ostende et le Cercle où il a pris une rouge après 35 minutes), il a gagné 3 duels sur 30 disputés (10 %) et n’a pas réussi le moindre dribble en 5 tentatives.

Un volume et une agressivité pour jouer en 6

Le match de ce week-end a montré un tout autre Ishaq. Bien plus agressif et impliqué. Posté dans un rôle de médian relayeur, il a gagné 65 % de duels. Ses meilleurs chiffres sur un match complet à Anderlecht. Il a également été largement plus propre à la passe (83 % de réussite). Le seul match faisant écho à de telles statistiques, il l’a joué contre la deuxième équipe du Club Bruges. Il avait également joué au cœur du jeu. Il avait également fait du bien contre Berne en venant solidifier l’entrejeu en fin de match.

Ishaq a une bonne vista et peut se permettre de donner la première impulsion à son équipe en ne perdant pas de vue ses tâches défensives. Ce n’est pas pour rien qu’il a été repéré en Suède alors qu’il jouait dans le milieu du terrain.