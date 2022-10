Une deuxième barrière est tombée, samedi, à Waregem, avec un succès arraché dans les dix dernières minutes, et qui a effacé une mauvaise habitude : une défaite après une victoire contre un "gros". C’était arrivé contre Seraing (0-2) puis à Malines (2-0), après les succès contre le Club Bruges (3-0) puis l’Antwerp (3-0).

Après la victoire contre Anderlecht, et même si les mauvaises langues diront que les Mauves ne représentent pas un "gros" cette saison, les Rouches étaient donc attendus au tournant. Cela a bien tourné, même si tout n’a pas été simple.

60 minutes laborieuses, mais pas d’énervement

La première heure a été très moyenne, dans la construction du jeu, comme c’est souvent le cas pour le Standard face aux équipes qui laissent peu d’espaces. Arnaud Bodart a dû sortir trois arrêts décisifs, et William Balikwisha a manqué une occasion énorme, juste avant le repos, à la réception d’un ballon repoussé par Bostyn. "À la mi-temps, le coach nous a dit de rester calmes, qu’on était la meilleure équipe", a expliqué Aron Donnum.

À Malines, aussi, les Rouches avaient l’impression d’être la meilleure équipe, mais ils avaient été punis. "On a su rester calme, c’est la différence", glissait le Norvégien, rejoint par Noë Dussenne : "À Malines, après le but, on a plongé. Ici, on n’a pas encaissé mais, surtout, on a su sortir proprement au fil du match."

Les arrêts de Bodart ont gardé le Standard dans le match, donc, mais à la fin c’était une 7e clean sheet, soit le meilleur total de D1A, à égalité avec l’Antwerp.

Des remplaçants marquants

Ronny Deila est un habitué des changements par deux, ou par trois. À Malines, il avait procédé à trois remplacements, à la 70e minute, pour faire la différence, avec notamment Davida à la place de Dewaele. Mais c’est Malines qui a profité de la nouvelle mise en place pour ouvrir la marque.

À Waregem, après une première période trop moyenne, l’entraîneur norvégien a lancé Perica et Canak, à la place de Dragus et Alzate, décevant. Bodart a sauvé un duel face à Gano, en début de deuxième mi-temps, mais la tenue liégeoise a été meilleure, au fil des minutes.

"On a mieux exploité les ailes, et on a été plus précis dans nos passes", observait Noë Dussenne, buteur sur un penalty que Mbaye Leye a eu du mal à admettre. Ensuite, Stipe Perica a ouvert son compteur buts, avec un doublé qui lui fera du bien. Les remplaçants ont donc eu un impact sur le match, et son déroulement, puisque Canak a apporté d’autres solutions qu’Alzate.

Une dynamique à entretenir

C’est la nature du sport collectif, on pense toujours au prochain match. Le Standard, après le succès à Zulte Waregem, ira à Eupen, samedi. L’enchaînement est attendu, mais les joueurs ne veulent pas s’emballer.

"C’est aussi dur de gagner contre Anderlecht que des matchs à Waregem ou à Eupen", prévenait Donnum alors que Dussenne rappelait ce que le coach avait dit en semaine, et ce qu’il répétera sans doute encore ces prochains jours : "Si on veut regarder plus loin, on doit bien gérer ces matchs dits pièges. Ce sera le cas à Eupen."

Au Kehrweg, les Rouches restent sur quatre succès de suite, toutes compétitions confondues. L’idée sera de trouver le bon équilibre entre confiance et certitude.