Les réactions après Charleroi-Antwerp (1-0): « Dans notre situation, il fallait oublier le beau geste »

Comme il l’avait annoncé, il a mis l’accent sur un serrage bien nécessaire des boulons défensifs: "J’ai vu un Charleroi jouer avec le cœur. Dans notre situation, il fallait oublier le beau geste, la naïveté, et aller au charbon. Oui, on a eu un peu de chance avec la latte mais il faut la provoquer."

Son choix de relancer Hervé Koffi au but ? "Un ressenti positif ces derniers jours", commentait le coach carolo. Le Burkinabé a dû ronger son frein pendant cinq matchs. Remplaçant depuis la trêve internationale, Hervé Koffi a profité du changement d’entraîneur pour reprendre sa place. Et il a réalisé une belle prestation. De quoi oublier ses derniers tracas. "Je n’étais pas trop bien. C’était une fatigue physique et mentale, un peu de tout. Le coach avait pris une décision. J’ai travaillé dur à l’entraînement."

À tel point que le dernier rempart a regagné sa place de titulaire rapidement. "Je pensais que je serais plus longtemps sur la touche. Il y a pas mal de personnes qui m’ont soutenu. J’ai vécu des moments difficiles. C’est une période qui m’a fait vraiment mal. Cela m’a touché mais j’essaie de prendre les choses positivement."

Le n°16 du Sporting a appris en fin de semaine qu’il revenait dans le onze. "J’étais un peu stressé. Je me suis dit que je ne pouvais pas me rater Je suis rentré dans mon match directement. Après ce résultat, je me sens très bien."

Le chat est de retour. Et il devra prouver à Genk qu’il a regagné sa place pour de bon.