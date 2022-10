Bager7 Assez accrocheur, le défenseur a gêné l’attaque anversoise en étant rugueux sur les ballons. Très peu de mauvais choix dans son jeu et a fait du bien dans le dernier quart d’heure en se jetant sur tous les ballons.

Andreou7 Il a fait abstraction de son âge pour incarner le rôle de leader dans la défense. Il n’a pas hésité à donner de la voix et s’est montré rassurant.

Wasinski 7 Defays l’a lancé et la pression ne l’a pas envahi. Il a très bien tenu Janssen qui a éprouvé des difficultés à se retourner balle au pied.

Nkuba 6 Il a apporté énormément offensivement mais il y a encore eu trop de déchets dans le dernier geste. Auteur d’une faute évitable (60e) heureusement sans conséquence.

Ilaimaharitra 6 Bien plus positif dans son langage corporel que lors de ses dernières sorties. A joué son rôle de sentinelle sans en faire trop. Balle au pied, il a parfois tenu trop le ballon.

Kayembe 7 Il n’a pas hésité à aller chercher haut Stengs. A bien fermé son couloir en se montrant rigoureux et en récupérant de nombreux ballons.

Zorgane 7,5 Il avait symbolisé la fin de l’ère Still en ratant son penalty à 1-0 au Cercle. Pour la première de Defays, Zorgane a retrouvé son niveau. Il n’a cessé de sortir de sa position. C’est ce qui amène l’ouverture du score. Défensivement, il a apporté de nouveau par son volume de jeu. Une prestation impeccable.

Hosseinzadeh5,5 Tout n’est pas parfait mais ses courses ont fait du bien. Il doit se montrer tout de même plus adroit balle au pied pour franchir un palier.

Mbenza 7 Sa vitesse a encore fait du bien. Il donne l’avant-dernière passe sur le but et il a provoqué des espaces par ses mouvements. Sa présence apporte de nombreuses solutions dans les phases offensives.

Benbouali 6,5 Dans le jeu, il n’est pas parvenu à endosser le rôle de point d’ancrage en perdant de nombreux ballons mais il débloque son compteur but en étant au bon endroit au bon moment. Ce but peut lui servir de déclic.

Descotte 5 Il a pu profiter des espaces laissés par les anversois mais il ne s’est pas assez montré précis pour se démarquer.

Defays 7 Il avait insisté pour que son équipe montre un visage de guerrier et ses joueurs ont répondu à ses attentes. Il n’a pas hésité à relancer Koffi, Wasinski et Benbouali et cela a payé.