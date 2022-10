Avant la trêve, Moris veut terminer sur une bonne note avec l'Union : «Encore deux victoires et on méritera un 10/10»

Octobre s’annonçait démentiel, avec neuf rencontres en trente jours. Un mois plus tard, l’Union sort de ces quatre semaines avec un superbe 23 sur 27. Anthony Moris salue la performance et en connaît l’ingrédient principal: "Le fait d’enchaîner en gagnant nous fait un bien fou mentalement. C’est l’idéal au niveau de la récupération. Ça fait du bien de se lever le matin en se disant qu’on a gagné la veille, on garde un bon ‘flow’. Et puis c’est plus facile pour gérer un groupe. Il y a beaucoup de joueurs déçus parce qu’ils ne jouent pas alors qu’ils le mériteraient. Mais quand on gagne, la vie est plus belle…"