Il est écrit qu’Anderlecht ne vivra pas de match tranquille cette saison. Les Mauves ne peuvent en vouloir qu’à eux-mêmes. Ils ont mené deux fois de deux buts. Cela devrait largement suffire pour se contenter de gérer la rencontre. "On ne doit pas commencer à croire que tout est facile, analyse le coach. Nous devions faire 3-0 et à la place, nous avons commencé à dénaturer notre jeu et à forcer notre style pour tenter de marquer au plus vite."

Le début de match a rassuré

Eupen était faible mais a réussi à piéger le Sporting en s’appuyant sur ses manquements. En passant à quatre derrière à la demi-heure, les Germanophones ont perturbé Anderlecht avec un marquage individuel. "On a eu du mal à s’adapter", concède Refaelov.

Sans pouvoir trouver l’homme libre à cause du pressing mis en place par Kristoffer Andersen, les Mauves ont plus défendu qu’attaqué après avoir pourtant mené 2-0 après une vingtaine de minutes.

Difficile de ne pas qualifier de bon le début de match d’Anderlecht. Les Bruxellois ont mis de l’intensité, de l’envie et ont eu des occasions. Des choses que les joueurs n’avaient pas réussi à proposer face au FCSB il y a quelques jours. La mentalité a rassuré. Les joueurs ont démarré le match à bloc et des cadres, notamment Refaelov, ont enfin tendu vers leur vrai niveau. "Je veux voir du calme dans l’équipe, assure Robin Veldman. Nous devons avoir le contrôle, forcer l’adversaire à faire certains choix. On ne peut pas y parvenir en se précipitant et en voulant tout jouer rapidement. Il faut rester tranquille et ne pas relâcher notre concentration."

Face à Silkeborg, un match à un million

C’est avec l’attitude de ce début de rencontre qu’ils doivent se rendre au Danemark jeudi. À Silkeborg, il faudra être fort dans la tête. Les Danois vont proposer un bloc nettement plus compact que celui des Pandas. Il faudra être patient et rigoureux pour espérer remporter ce match clé.

Gagner signifie se qualifier, marquer les esprits et ajouter plus d’un million dans les caisses.

Anderlecht ira sans ses fans au Danemark. Une pression en moins sur des joueurs en totale crise de confiance. Sinon, comment pourraient-ils expliquer les deux nouveaux buts encaissés et les dix matchs d’affilée sans garder les filets inviolés ?

Toujours les mêmes buts, d’ailleurs. Des centres. Ou, comme ici pour le 3-2, un centre-tir signé Peeters… et une boulette de Van Crombrugge. Elles deviennent systématiques sur ce genre de phases. Sur le premier but eupenois, c’est Hoedt qui est parti à la faute. "Nous devons analyser cela. C’est une question de responsabilités et de mentalité. Je le répète : la clé est d’être le premier au contact du ballon afin d’écarter tout danger. Le deuxième but ? Pas normal qu’il rentre comme ça !"

Ce sont finalement des gestes individuels de classe qui ont sauvé les Bruxellois. Refaelov a sorti son costume sur deux buts dignes de son talent, Amuzu a prouvé qu’il pouvait faire mal avec ses dribbles en mouvement. Aït El Hadj a, lui, sorti sa spéciale pour tuer le match… dix-neuf heures après avoir marqué lors de la victoire des RSCA Futures.