Cela a encore été le cas ce dimanche, à Seraing, où elle a loupé sa première période avant de se réveiller en seconde, en profitant d’une erreur adverse et d’un penalty très léger qui a mis Seraing en rogne pour mener 0-2 et s’imposer.

Un partage aurait été un résultat plus logique et aurait récompensé la bonne prestation des Métallos, habitués aux compliments adverses et aux défaites d’un but. Mais le club liégeois a payé cher de nouvelles approximations individuelles. Vanzeir doit recevoir du crédit pour ce but qui n’est pas dû au hasard puisque le staff unioniste avait expressément demandé à son buteur de presser Galje, pas toujours à l’aise au pied. Mais, évidemment, il y a une part de réussite dans ce 0-1. Voilà une boulette d’un gardien adverse qui n’est pas sans faire penser à celle de Moser à Eupen, qui permettait à Boniface de faire 1-2 sur le gong, dans un autre match piège remporté de justesse après une sortie européenne.

Il faut être de bon compte : l’Union a plus souvent mérité ses victoires que l’inverse. L’équipe de Karel Geraerts a été à son affaire ces dernières semaines contre Bruges, Gand, Ostende ou encore Louvain. Mais forte de cette expérience accumulée ces derniers mois, elle parvient même à forcer sa chance lorsqu’elle est en deçà.

Car, dimanche, sa première période était sans rythme et sans idée. "Nous n’étions pas assez agressifs ou bons avec le ballon, nos deux points forts, pointe du doigt Geraerts. Au moins avons-nous su rester organisés défensivement. En seconde période, on a su marquer au bon moment ce 0-1 puis ce penalty et on a su tenir à 1-2. Si on compare avec notre match à Eupen, c’était nettement meilleur. Rien qu’en seconde période ici, on a créé plus que sur tout le match à Eupen. Marquer des buts comme ceux inscrits ce dimanche, ça fait partie du foot. Je suis très content de la façon dont on enchaîne tous les trois jours. Au final, ce n’est pas mauvais, hein."

C’est même plutôt très bon. Son équipe vient d’enchaîner un 11e match sans défaite, une série d’autant plus impressionnante que le vice-champion sort de son neuvième match depuis le 1er octobre. "Cela montre combien le mental de mes joueurs est solide, se félicite Geraerts. On savait que ce serait difficile après l’euphorie de jeudi. Je suis fier et satisfait, ce soir… encore une fois."

Un Standard-Union qui vaudra la peine d’être vu

"Ce n’était pas notre meilleur match, c’est vrai", reconnaît Vanzeir qui a inscrit sept buts en octobre. "Mais si vous voulez accomplir quelque chose en championnat, il faut remporter ce type de match."

C’est ce que l’Union fait très bien depuis deux mois, maintenant. La voilà avec sept points d’avance sur le cinquième. Si le Standard veut continuer à rêver du Top 4, il ne doit pas compter sur les Jaune et Bleu pour perdre des points bêtement. Il faudra leur prendre. Standard-Union, dans deux semaines, vaudra la peine d’être vu.