Carlos Freitas, directeur sportif liégeois, après la défaite contre l’Union: «Seraing n’est pas respecté»

1. Des erreurs individuelles qui coûtent cher

Chaque week-end, Seraing est bien dans son match mais une erreur individuelle plombe l’ensemble du collectif. Cette fois, c’est une relance trop courte de Mamadou Mbow et un dégagement de Timothy Galjé contré par Dante Vanzeir qui ont fait la différence. "Les détails, les détails, les détails. C’est la meilleure recette pour être efficace au plus haut niveau. Tout le monde loue notre organisation, mais il faut corriger ces errements. Comment ? En se remettant en question, en tapant sur le clou et en travaillant", analyse Jean-Sébastien Legros.

Les erreurs de Marvin Tshibuabua (Zulte Waregem), Sergio Conceição (Genk), Mamadou Mbow (Antwerp) et Timothy Galjé (Union) pourraient coûter cher au décompte final. "Il faut être concentré nonante minutes et les bons résultats arriveront. Il ne faut pas s’inquiéter, ça va venir", assure Simon Elisor.

2. Un penalty léger qui pousse Freitas à réagir

Nous devons nous mouiller : il n’y avait pas de penalty sur Lazare. Denys Bunchukov touche légèrement son genou mais le contact est bien trop léger pour provoquer une telle chute. L’arbitre a eu raison de ne rien siffler. On se demande toujours pourquoi le VAR l’a invité à modifier sa décision initiale.

Cette phase a énervé les dirigeants. Ils n’ont pas hésité à donner leur point de vue à Bert Put. Carlos Freitas s’est même invité en salle de presse pour livrer son point de vue. Une prise de parole étonnante car le directeur sportif n’a pas évoqué de révocation ou de suites. On vous laisse juger. "Seraing n’est pas respecté. Il faut de la créativité pour comprendre pourquoi le VAR a demandé à l’arbitre de visionner les images et y trouver une faute. Cela me semble grave. C’est un travail quotidien qui est remis en cause suite à cette décision."

3. Quasiment une équipe absente contre Saint-Trond

Avertis, Sambou Sissoko, Abdoulaye Sylla et Simon Elisor seront suspendus contre Saint-Trond. Pour l’anecdote, l’attaquant n’était pas au courant de la situation. La jaune du capitaine est regrettable car elle est consécutive à des rouspétances suite au penalty. "Un peu d’impulsivité, une gestion des émotions peu optimale", expliquait le coach.

Ajoutez-y les absences de Marius (claquage), Guillaume Dietsch, Gérald Kilota et Christophe Lepoint, cela fait une demi-équipe sur le flanc, sans oublier que Morgan Poaty (genou), Sami Lahssaini (commotion) et Antoine Bernier (pubalgie) ne sont pas au mieux de leur forme…