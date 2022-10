Le mot "point faible" est un euphémisme pour qualifier la fragilité d’Anderlecht à ce niveau. Les Mauves ne savent pas appréhender les ballons aériens. Pire, ils mettent en avant tous les défauts défensifs de cette équipe en crise.

"Nous prenons des buts inutiles sur des phases que nous avons longuement analysées, résume Robin Veldman, coach intérimaire d’Anderlecht, après le partage face au FCSB. Nous savions ce que les adversaires allaient faire sur centre et quelle zone ils allaient viser sur corner. Nous devons répondre en équipe et nous améliorer."

Analyse des défauts d’Anderlecht sur les sept buts pris sur des ballons aériens lors des trois derniers matchs.

1. Jelle Vossen

Zulte Waregem La rentrée en touche a permis à Anderlecht de reformer une ligne pour défendre en zone. Le moment du centre est la clé. Vossen fait un pas en arrière. Suffisant pour s’isoler. Vertonghen a tenté de sortir de position mais trop tard et sans être capable de lire la trajectoire du cuir. N’Diaye, lui, ne suit pas le déplacement de l’attaquant duquel il est pourtant au contact au début de la phase. Une erreur qui s’explique en partie par son manque d’expérience.

2. Abdoulaye Sissako

Zulte Waregem Tous les problèmes d’un mauvais positionnement en zone sur corner se sont illustrés sur cette phase. La défense mauve est bien en place au début de l’action mais se fait aspirer vers la première zone. Vertonghen, Hoedt, Silva et Debast font quelques pas en avant et ouvrent leur dos.

Ashimeru, seul Bruxellois au contact de la deuxième ligne flandrienne, est aussi attiré par le premier poteau. À la réception, on ne retrouve pas un mais deux joueurs de Zulte Waregem. Plein axe, ils ont facilement trois mètres pour s’infiltrer entre Vertonghen et Diawara.

3. Zinho Gano

Zulte Waregem Le système en 3-5-2 de Felice Mazzù a été à la base de nombreux problèmes en reconversion défensive. Le changement de flanc opéré par Zulte Waregem empêche Amuzu de revenir à temps pour bloquer le centreur adverse.

Les trois axiaux défendent en reculant et ne prennent à aucun moment l’information sur leur droite d’où arrive Gano. Verschaeren a beau suivre l’attaquant adverse, il doit lui rendre plus de 20 centimètres et ne fait pas le poids. Gano arrive trop facilement à se frayer un chemin entre Vertonghen, surmonté au premier poteau, et Debast, pas assez attentif à sa ligne de course.

4. Marlon Fossey

Standard À la mi-temps du Clasico, Felice Mazzù a demandé à ses joueurs de se battre pour arracher les deuxièmes ballons. Quelques minutes après ce speech, Van Crombrugge s’est troué. Innocent sur les trois buts précédents (et même sur celui de Raskin), il a loupé sa sortie des poings, offrant ainsi une deuxième chance au Standard sur un corner assez anodin.

Difficile de pointer du doigt sa défense. Elle est inattentive et légèrement passive – Hoedt est à côté de la phase sans bouger et Arnstad relâche son marquage sur Fossey – mais surtout surprise de voir une erreur individuelle du capitaine leur coûter un but.

5. Philip Zinckernagel

Standard Le centreur reçoit bien trop de liberté mais la faute n’est à imputer qu’au seul Amuzu. L’ailier n’a, à aucun moment, pris l’information dans son dos. Concentré sur la phase qui se déroule sur le flanc gauche, il n’a jamais jeté un œil à Zinckernagel, bien caché derrière lui. Le Danois n’a eu aucun problème à surprendre Amuzu en lui passant devant.

Lors de ce Clasico, Anderlecht a failli être puni une huitième fois sur centre en trois matchs. La reprise de la tête de Dussenne sur corner a terminé sa trajectoire sur le cadre.

6. Andrea Compagno

FCSB "Le ballon tombe droit dans le dos de Vertonghen et Hoedt n’arrive pas à aller au duel. Ce n’est pas une question de communication mais de lecture de trajectoire et de la course de l’adversaire."

Robin Veldman a ensuite ajouté qu’il ne pouvait pas être satisfait de ses joueurs après le premier but pris contre le FCSB. Il était pourtant écrit qu’avec la montée de Compagno et de ses 195 cm, la tâche allait s’avérer plus compliquée.

La faute de pressing à la base – deux Anderlechtois sont proches du centre mais aucun ne tente d’intervenir – influence le reste de la phase. Mais jamais Vertonghen n’aurait dû si mal anticiper et Hoedt rester en position au lieu de suivre Campagno. Le Néerlandais a d’ailleurs lancé un regard noir à son équipier après la phase.

7. Joyskim Dawa

FCSB Robin Veldman avait prévenu ses joueurs : le FCSB joue ses corners en première zone. Verschaeren a visiblement oublié la théorie de son coach en laissant son adversaire filer pour dévier le premier ballon.

"On ne savait pas trop avec les changements qui devait faire quoi, s’est justifié Vertonghen. Quelque chose ne s’est pas bien passé car quelqu’un doit protéger la première zone."

Sur le rebond, l’absence de réaction d’Anderlecht est à moitié excusable. Mais des joueurs d’expérience comme Hoedt et Vertonghen ne peuvent pas être à l’arrêt. Dawa s’est trop facilement retrouvé esseulé.