Deniz Undav, l’ancien buteur de l’Union, éprouve des difficultés à Brightn : « Je savais qu’il faudrait du temps pour m’adapter »

Bonjour Deniz. Regarder les images de vous en action sous le maillot de Brighton ne prend pas beaucoup de temps.

Merci (rires).

Vous avez marqué en Coupe de la Ligue, contre une équipe de troisième division, mais vous avez également manqué une grosse occasion.

C’est vrai. J’étais vraiment en colère contre moi-même. Je suis toujours en colère quand je rate des occasions.

Alors êtes-vous furieux vu que vous n’avez pas encore marqué en Premier League ?

Non, je n’ai toujours pas marqué. Mais quand on monte au jeu pour cinq à dix minutes, on n’a pas beaucoup d’occasions, hein.

Vous avez seulement eu droit à 55 minutes en championnat et un peu plus en Coupe de la Ligue. Est-ce que tout va bien quand même ?

Je m’en sors bien. Vraiment. Brighton est une ville agréable, nous avons une bonne équipe. J’espère avoir plus de minutes de jeu. À partir de là, les choses iront encore mieux.

Il ne faut pas s’attendre à vous revoir en Belgique, alors ?

Aucune idée. Mon principal objectif est de réaliser quelque chose ici. Je savais à l’avance que cela prendrait du temps. Me retrouver à ne pas jouer pendant cinq ou six mois ? Ce n’est pas un problème. J’imaginais bien que l’adaptation serait difficile. Eh bien, c’est encore plus difficile. Physiquement, en termes d’intensité. Mais Graham Potter (NDLR : l’ex-entraîneur de Brighton parti pour Chelsea) m’a dit que j’avais dépassé ses attentes et que j’aurais ma chance tôt ou tard.

Depuis son départ pour Chelsea, vous êtes de plus en plus monté au jeu. Parvenez-vous encore à utiliser votre corps et vos fesses pour vous protéger comme en Belgique ?

Oui. Je me sens déjà plus fort qu’à l’Union. Et vu que les défenseurs sont puissants, j’ai besoin ici aussi de l’utiliser.

Est-ce que vous buvez encore du Red Bull ?

Plus tous les jours. Un maximum de deux à trois par semaine. Et maintenant je bois du Red Bull sans sucre sur les conseils du diététicien de Brighton (sourires).

Contre quels défenseurs avez-vous eu du mal ?

Le problème, c’est que lorsque je monte sur le terrain, il y a beaucoup de monde par terre et il n’y a plus de fluidité dans le jeu (rires). Récemment, contre Brentford, les adversaires étaient à six derrière. Ça pousse, ça tire, ça met des coups, les mains s’agrippent à mon visage : il a fallu que je m’habitue à ça. Mais m’entraîner contre nos défenseurs – qui sont également des ours –, ça aide. Comment utiliser mon corps, comment être mentalement prêt… C’est tellement plus rapide qu’il faut être prêt à chaque seconde. Si vous réfléchissez un peu trop longtemps, vous perdez la balle.

Votre rival, Danny Wellbeck, n’a pas encore marqué non plus. En fait, Leandro Trossard est le seul qui marque encore des buts pour Brighton. Vous savez qu’il est remplaçant chez les Diables ?

C’est fou. Leandro en est déjà à six buts. S’il continue, il devrait jouer pour la Belgique à la Coupe du monde, non ? Non ce n’est pas possible qu’il soit encore sur le banc s’il poursuit comme ça.

Savez-vous qui est titulaire à sa place ?

Qui ?

Eden Hazard.

(il prend son temps) C’est un très bon joueur, mais ce que Leandro fait à Brighton devrait être récompensé. C’est aussi un gars formidable. Je parle parfois à Leandro de l’Union, des arbitres en Belgique…

Vous avez eu du mal avec ça la saison dernière, n’est-ce pas ? La fin de saison est toujours dans un coin de votre tête ?

Non, ça ne me met plus en colère. Nous aurions pu réaliser quelque chose d’historique, mais à cause de ces barrages, nous avons terminé deuxièmes. C’est la vie. Je ne vais pas me plaindre, notre saison a quand même été fantastique. Terminer deuxième, c’est mieux que troisième.

Vous aviez dit à la fin de la saison dernière que vous avez également échangé quelques amabilités avec un joueur du Club Bruges, qui a dit que vous étiez une « équipe de merde ». Mais après les playoffs, vous êtes resté silencieux à ce sujet.

Parce que je n’ai jamais été capable de lui répondre. Ils sont devenus des champions, pas nous. Alors je dois me taire. Si nous avions pris le titre, j’aurais dit quelque chose.

Vous parliez de Noa Lang ?

Noa était gentil, il n’y avait rien de mal avec lui. Non, c’était Hans Vanaken. Mais bon, c’est le football, sur un terrain, ce genre de choses arrive. Je ne vais pas m’énerver pour ça.

Votre compère de l’attaque, Dante Vanzeir, ne vous manque-t-il pas ?

Parfois. Je suis content qu’il marque à nouveau. Oui, je suis toujours l’Union ! J’ai déjà vu environ huit matchs.

Aviez-vous prévu que Karel Geraerts réussisse immédiatement en tant qu’entraîneur principal ?

Avec Karel, c’était toujours une partie de plaisir. Il n’a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Et vers la fin de la saison, il dirigeait plus souvent les séances d’entraînement. Je n’étais donc pas surpris qu’il devienne coach principal, non. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il s’en sorte aussi bien. C’est toujours plus facile de rire avec tout le monde comme assistant.

Et quelles blagues racontait-il ?

(Il coupe) J’étais celui qui racontait toutes les blagues. À propos de la technique de Dante (rires)… L’Union reste une équipe bien équilibrée. L’entraîneur était déjà là, la majeure partie du noyau dur est également la même depuis des années. Il y a moins de pression sur les attaquants parce que tout le monde marque : Boniface, Dante, Nilsson… Lazare joue bien ; Senne Lynen est de retour et fait encore mieux qu’avant sa blessure ; la défense est là ; Moris joue incroyablement bien. Et il y a Teddy…

Teuma est le cœur de l’Union, n’est-ce pas ?

(Il hoche de la tête) Teddy, c’est le gars. Notre capitaine. Le type qui nous a défendus contre l’entraîneur et qui s’est lié avec tout le monde. La saison dernière, vous aviez des gars qui avaient parfois du mal mentalement parce qu’ils ne jouaient pas toujours. Puis Teddy est allé les aider. Comme Ismaël Kandouss. Et maintenant, regardez comme il joue de façon fantastique. Teddy y est pour beaucoup. Je suis heureux que l’Union se porte bien. Tout comme je suis heureux que Casper Nielsen se porte bien au Club.

Tout le monde est content alors. Sauf Felice Mazzu.

Je me sens vraiment mal à propos de ce qui lui est arrivé. Je continue de penser que c’est un coach incroyable. Il méritait peut-être plus de temps. L’Union était et est tout simplement davantage prête à se battre les uns pour les autres que l’équipe actuelle d’Anderlecht.

Il aurait mieux fait de rester à l’Union ?

J’ai compris son choix. Anderlecht est historiquement le plus grand club de Belgique. C’est comme si Casper choisissait Bruges. Dans le football, vous voulez vous tester. C’est ce que j’ai fait aussi en partant à Brighton.