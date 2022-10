Comment le Standard gère sa pépite Cihan Canak

Cet apprentissage ne se fait évidemment pas en un jour. Canak ne peut pas, à 17 ans, devenir un titulaire indiscutable du jour au lendemain. Le Standard l’a bien compris et gère sa pépite avec parcimonie.

Une intégration par étapes

Lancer un jeune joueur au bon moment, c’est sans doute l’un des choix les plus compliqués pour une direction sportive. Le contexte est primordial. On se rappelle notamment des premières rencontres compliquées d’Alexandro Calut et Allan Delferrière (actuellement prêté par Hibernian au FC Edinburgh, en D2 écossaise) avec les pros durant les PO2 en 2021. Cela ne leur a pas rendu service. Mais depuis lors, le club liégeois semble avoir changé son fusil d’épaule en prônant la patience et l’intégration étape par étape avec des joueurs comme Nathan Ngoy ou Lucas Noubi. L’arrivée de Cihan Canak en équipe première s’inscrit dans le même ordre d’idée. Griller un tel talent et le transformer en feu de paille serait un très mauvais signal pour le SL16. Donc les Rouches prennent leur temps. Des discussions entre Ronny Deila, Fergal Harkin, Joseph Laumann (le coach des U23) et Réginal Goreux (directeur du SL16 Football Campus) ont abouti à l’objectif suivant : faire en sorte que Canak soit prêt pour 2023.

C’est pourquoi il n’est pas surutilisé pour le moment. On l’a même vu redescendre en U23 après ses deux assists face à Gand et à Westerlo en début de saison. Une manière de directement le faire retomber les pieds sur terre après les louanges reçues à ses débuts. Et de forger son mental.

"Pour un jeune, il vaut mieux jouer 90 minutes en U23 que s’asseoir sur le banc en équipe première et ne pas en sortir, estime Deila. Ce n’est pas bon pour un talent comme Canak de passer un week-end sans jouer."

Face à l’Antwerp, le coach rouche est passé à l’étape suivante avec la première titularisation de Canak. "Elle n’était pas prévue mais quand Laifis s’est blessé, je me suis dit qu’il était la bonne solution pour ce match, explique le T1 liégeois. Bien sûr, j’ai un peu douté. J’avais imaginé pas mal de mauvais scénarios mais j’ai décidé de lui faire confiance. Et il a pris sa chance."

Tellement bien qu’il a marqué et été élu homme du match. Trois jours plus tard, en déplacement à Malines, Canak était sur le banc, avant d’être à nouveau titulaire contre Anderlecht. Contre qui il a encore brillé. Pour le plus grand plaisir de Deila. "En tant que coach, voir un jeune développer son potentiel est l’une des parties les plus funs du métier. Je ne sais pas jusqu’où il va aller mais je prends beaucoup de plaisir à le voir grandir."

Une communication protégée

Si vous avez regardé le Clasico en télévision, vous avez entendu, pour la première fois, la voix de Cihan Canak lors de l’interview d’après-match. "Je me suis régalé, c’était un rêve de jouer ce match. L’équipe me met en confiance", a notamment précisé le jeune Rouche. Mais pour avoir une longue interview du numéro 61 liégeois dans votre journal préféré, il faudra attendre un peu. Il n’est pas encore autorisé à parler à la presse écrite, que ce soit après les matchs en zone mixte ou en interview individuelle. Pour cela, il faudra attendre l’année prochaine. "On ne veut pas l’exposer afin qu’il reste concentré sur son football", précise-t-on du côté du Standard.

Une fougue à contenir

Il suffit de le voir à l’œuvre quelques secondes sur un terrain pour s’en rendre compte : Cihan Canak n’est pas du genre à compter ses efforts. "Il court comme un lapin, il va partout et ne s’arrête jamais", résume Ronny Deila dans un sourire. Mais cet enthousiasme doit être contenu pour éviter les cartons. "On m’a dit qu’il avait parfois été exclu chez les jeunes. Puis je l’ai vu s’entraîner et j’ai compris. Il a un gros tempérament et il faut parfois le contrôler. Recevoir un carton jaune de temps en temps n’est pas un souci mais il faut enlever les choses stupides de son jeu."

Pour éviter les mauvaises surprises, Deila a, pour l’instant, fait débuter Canak dans des contextes favorables, à domicile. Est-il prêt pour sa première titularisation à l’extérieur, ce samedi, à Zulte Waregem ? "Oui", répond le coach avant de tempérer en ajoutant que "mentalement et physiquement, un match avec les pros est plus fatigant qu’un match U23".

L’acquisition de la constance dans les performances passe donc peut-être par une nouvelle présence sur le banc, au coup d’envoi, à l’Elindus Arena. "Ce n’est pas facile d’être régulier à cet âge mais Cihan est sur le bon chemin car il a la bonne attitude", termine Zinckernagel. Et à cet âge-là, c’est une qualité primordiale.