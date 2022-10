Robin Veldman, coach ad interim d’Anderlecht, se confie sur son nouveau rôle : «Je suis plus adepte de la philosophie de Kompany»

Plus Kompany que Mazzù

Avec Veldman, Anderlecht se replonge cinq mois en arrière. En effet, le Néerlandais est plus adepte de la philosophie de Vincent Kompany que de Felice Mazzù. "Oui, au niveau philosophie, c’est vrai. Mais cette saison, on a essayé de jouer avec les Futures comme Mazzù le voulait avec l’équipe A. J’ai toutefois mis mes accents personnels, parce qu’on ne dispose pas des mêmes profils de joueurs. Mon but, avec les U23, n’était pas seulement d’obtenir des résultats mais aussi de préparer les jeunes pour l’équipe A. Cela nous a réussi la saison passée. Quelques joueurs frappent à la porte de l’équipe A et… de la sélection pour le Mondial."

Un autre système

Le fameux 3-5-2 de Felice Mazzù ne survivra pas au changement d’entraîneur. Mais Veldman n’a pas voulu dévoiler tous ses secrets tactiques. "Sous Mazzù, on restait à trois derrière. Sous Vincent Kompany, Cullen reculait souvent d’un cran, ce qui nous permettait aussi de jouer à trois derrière. Plus important que le système, c’est l’animation. Et les automatismes. Qui fait quoi en perte de balle et en possession de balle ? Je n’aurai pas eu beaucoup de temps pour rectifier certaines choses. Deux heures après avoir déposé mes enfants à l’école ce lundi, je donnais déjà mon premier entraînement. Je peux vous dire que je n’ai pas dormi beaucoup, ces dernières 48 heures."

Une autre dynamique

À Zulte Waregem et au Standard, la frustration des joueurs a pris le dessus sur l’enthousiasme. L’action des supporters à Sclessin n’a fait qu’empirer la situation. Veldman devra aussi être un psychologue. "Je veux qu’on retrouve le sourire. Et je veux qu’on rende le sourire aux fans. On doit retrouver notre combativité et notre enthousiasme, ce qui nous rendrait la confiance. Je veux qu’on ose combiner et qu’on reste calme quand on est mis sous pression. Je ne promets pas directement une série de bons résultats, mais nos supporters doivent pouvoir s’identifier à notre football. Je ne ressens pas de pression, les gens que je croise en rue me disent qu’ils ont confiance en moi. Je veux leur rendre la fierté d’être supporter d’Anderlecht. La 12e place ne correspond pas aux qualités et aux ambitions de ce groupe. Dans les semaines à suivre, on doit monter dans le classement."

L’une ou l’autre surprise ?

Veldman va probablement changer son équipe à l’une ou l’autre position. Debast est out, ce qui permettra à Hoedt de jouer aux côtés de Vertonghen. Mais quid quand Debast sera fit ? Et est-ce que Veldman pourrait donner une chance à un de ses joueurs clés en U23, comme Theo Leoni ? "L’avantage est que je peux sélectionner 23 joueurs en Coupe d’Europe. Theo en fait partie. Depuis le début de cette semaine, je l’ai repris dans le groupe. À lui de concurrencer les autres médians. Je travaille depuis longtemps avec lui, il a l’avantage de connaître mes principes."

Nouvelle discipline

Tout au long de sa conférence de presse, Robin Veldman a parlé avec un sourire sur le visage. "Mon français ? Je parle un petit peu !", a-t-il notamment répondu à la dernière question.

Mais il ne devra pas être trop gentil dans le vestiaire, et il le sait. Felice Mazzù aurait dû être plus autoritaire envers quelques joueurs influents comme Hoedt. "Jusqu’à lundi, Lior m’appelait Robin quand il me croisait à Neerpede. Je sais qu’il le disait de façon respectueuse. Même si on a le même âge et qu’on a des enfants du même âge, il doit dire coach dès à présent. À partir de jeudi, quand je vais dévoiler mon onze de base aux joueurs, ils vont me regarder différemment."

T1 ad interim… ou pas ?

Quand on a évoqué son avenir à Anderlecht, Veldman n’a pu cacher qu’il est très ambitieux en tant que… T1. Pourtant, le président Wouter Vandenhaute a été clair : il s’agit d’un job comme T1 ad interim, vu qu’il ne veut pas brûler son jeune Néerlandais. "On a le temps de voir si ma façon de travailler va fonctionner avec ce groupe. Si j’obtiens des résultats et que je crée un nouvel enthousiasme, on peut se remettre autour de la table. Si ce n’est pas le cas, je vais me mettre à la disposition du club pour faire avancer le projet. Je m’amusais à fond avec les U23. Je serais tout aussi enthousiaste de retravailler avec eux. Un jour, je veux devenir T1. Mais en ce moment, Robin Veldman n’est pas important, c’est le club qui compte."