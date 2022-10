L’Union Saint-Gilloise affronte Malmö ce jeudi soir en Ligue Europa: un match à trois millions d’euros

L’Union aussi est face à deux routes, à 180 minutes de la fin du premier tour de cette Ligue Europa. L’équipe de Karel Geraerts sait déjà qu’elle rejoindra l’autre rive, en 2023, puisque le prochain tour européen a été validé grâce au partage méritoire arraché contre Braga (3-3).

Mais il y a évidemment plus à aller chercher que le billet de la troisième place qui envoie en barrages de Ligue Conference. Pour rendre cette année 2022 un peu plus incroyable encore, il y a cette première place de groupe, dont les Jaune et Bleu sont si proches. Inimaginable au soir du tirage, mais désormais bien à portée, elle offre une qualification directe aux huitièmes de finale de Ligue Europa, alors que les seconds de groupe se farciront des barrages, eux.

L’Union est en position de force après quatre matchs et peut frapper un grand coup si elle assomme ce jeudi une équipe déjà chancelante, larguée en championnat et sans aucune unité en Europe.

Pour valider la pole dès ce jeudi et aborder le dernier match relax, il n’y a pas mille calculs à faire (voir par ailleurs). Gagner, tout simplement, serait le scénario idéal.

Ce serait aussi l’assurance de toucher 630 000 € de plus pour cette victoire et encore 1,1 million pour la première place de groupe ainsi que 1,2 million de participation aux huitièmes de finale de Ligue Europa. Un match à 3 millions, en résumé. Ce n’est jamais de trop dans les caisses d’un club belge.

Pour cela, l’Union ferait bien d’arrêter de jouer avec son bonheur. Les remontadas témoignent d’un panache qui fait se lever un spectateur devant son écran de TV ou dans un stade, mais elles ne font pas toujours rire le T1 des Bruxellois : "Je préfère les matchs plus contrôlés, comme contre Berlin. C’est quelque chose dont on parle, sur lequel on travaille. C’est hyper important de prendre moins de buts, de faire moins de fautes individuelles ou collectives. On le sait, on essaie de trouver des solutions, c’est le plus important."

Après avoir été mené par Malmö, par Braga au Portugal puis par Braga en Belgique, Karel Geraerts ne serait pas mécontent de voir son équipe tenir le zéro, comme lors de la première journée, à Berlin (0-1).

Première ou deuxième place : le mode d’emploi

L’Union sera assurée dès ce soir de terminer première de son groupe soit :– si elle bat Malmö. – si elle partage et que Braga partage contre Berlin.

L’Union sera assurée dès ce soir de terminer dans le Top 2 soit :– si elle partage contre Malmö. – si elle perd mais que Braga bat Berlin.