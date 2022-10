Hollywood, salto arrière et vegan: huit choses à savoir sur Marlon Fossey (Standard)

1. C’est le plus anglais des Américains

Cheveux frisés à la Fellaini, dégaine cool et look branché. Marlon Fossey aime le show. Pas étonnant pour un garçon né à Hollywood (Los Angeles). Dès l’âge de quatre ans, il a déménagé sur l’île de Jersey, au Royaume-Uni. Avant d’être repéré par Fulham à l’âge de 11 ans et de déménager en Angleterre. Possédant également la nationalité britannique, Fossey a choisi de défendre les couleurs américaines chez les jeunes (U19 et U20). Avec l’espoir d’intégrer un jour l’équipe A des USA.

2. Il a été attaquant, ailier puis défenseur

Lorsqu’il a débarqué à Fulham, Fossey évoluait comme attaquant. Puis il a été décalé sur le flanc droit pour que son équipe puisse profiter de sa vitesse. Avant de reculer d’un cran et d’évoluer sur tout le flanc droit. Un rôle qui convient bien à ses qualités. "Je suis un joueur intense. C’est le mot qui me définit le mieux sur un terrain, résume-t-il . J’adore les matchs comme celui face à Anderlecht, où j’ai beaucoup d’espace."

3. Il a fait de la gymnastique à haut niveau

Après son premier but en rouche, Marlon Fossey a gratifié Sclessin d’un salto arrière de toute beauté. Une célébration qui rappelle celle du Nigérian Obafemi Martins. Et qui fait écho à son passé de gymnaste de haut niveau lorsqu’il était jeune. "Il ne faut pas s’inquiéter pour moi : je maîtrise cette figure", se marre le Rouche.

4. Il a souvent été freiné par les blessures

Si l’Américain ne s’est jamais blessé un célébrant un but, il n’en reste pas moins un joueur relativement fragile. Le point commun entre ses prêts à Shrewsbury Town (2020) et Bolton (2022), ce sont les blessures (et les opérations), qui l’ont rarement épargné depuis le début de sa carrière. Il a souvent été sur le flanc à cause de petits pépins. Sa dernière blessure en date : une déchirure du ménisque en mars 2022, qui l’a éloigné des terrains durant deux mois.

5. Il est très calme en dehors du terrain

On n’ira pas jusqu’à parler de dédoublement de personnalité, mais Fossey n’est pas du tout dans la vie comme il est sur le terrain. Très calme au quotidien, il n’est pas du genre à mettre la musique dans le vestiaire ou à amuser la galerie. C’est surtout un grand professionnel, qui ne laisse aucun détail au hasard. Son premier réflexe lorsqu’il arrive au centre d’entraînement des Rouches, c’est aller dans la salle de musculation pour s’échauffer. Preuve qu’il a acquis de l’expérience suite à ses blessures.

6. Il est vegan

Au moment du repas non plus, Fossey n’est pas du genre à fanfaronner. Ce n’est pas lui qui va lancer une blague à la table d’à côté. Quant à son assiette, elle est la plus spécifique du noyau. L’arrière droit liégeois est en effet vegan, ce qui pousse les cuisiniers rouches à s’adapter constamment à ses besoins, en achetant notamment des substituts de viande.

7. Il apprend le français de manière intensive

Lors de son premier après-match au Standard, Marlon Fossey a surpris en saluant les journalistes en français puis en répondant "Oui" à la première question qui lui a été posée. Puis il a bifurqué en anglais, en promettant de tout faire pour devenir bilingue le plus rapidement possible. "C’est une marque de respect envers le club et les gens qui nous entourent au quotidien", soulignait-il. Et il joint la parole aux actes en prenant des cours de français avec le club mais aussi en dehors, à son initiative. C’est à saluer lorsqu’on sait que certains joueurs sont présents en bord de Meuse depuis plus de six ans mais ne sont pas capables d’aligner trois mots de français…

8. Il a marqué le deuxième but de sa carrière professionnelle dimanche

"Je ne marque pas beaucoup donc quand je le fais, c’est un moment énorme pour moi." Le sourire de Marlon Fossey était communicatif au moment où il a été amené à commenter son premier but en rouche, le deuxième de sa jeune carrière. La première fois où il avait trouvé le chemin des filets, c’était sous les couleurs des Bolton Wanderers le 12 février 2022, à Oxford United. Et il avait, déjà, célébré son but par un salto arrière. Sa signature.