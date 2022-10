L'ex-Anderlechtois Kiese Thelin affronte l'Union avec Malmö: "Kompany était le gars qu'il fallait au Sporting"

Avec zéro point sur douze, les coéquipiers de Kiese Thelin sont d’ores et déjà éliminés de la course européenne. Le plus grand club de Suède est aussi dans une situation compliquée en championnat avec une septième position et trois défaites de rang. "La saison ne s’est pas passée comme on le voulait, ça a été vraiment chaud, explique-t-il alors que le championnat suédois prend fin dans deux semaines. Tout le monde est déçu au club, des joueurs à la direction en passant par les supporters. Il est difficile de trouver une raison en particulier. Il y a eu des rencontres qu’on pensait avoir gagné avant de se relâcher. Il y a eu différents entraineurs et aussi beaucoup de blessures pendant une certaine période. Les attentes sont toujours grandes autour du club et gagner la Coupe, comme cela a été le cas cette saison, n’est pas suffisant: il faut toujours gagner le championnat."

Avec 14 buts et 3 assists Isaac Kiese Thelin a par moments porté son équipe sur ses épaules. "Je suis venu à Malmö pour apporter mon expérience. Si on avait gagné le championnat et que j’avais fait une saison comme j’ai fait, j’aurais été content. Mais vu les résultats de l’équipe, je ne peux pas trop parler de mes statistiques personnelles. J’ai fait ce que je pouvais mais c’est la déception qui domine au bout du compte."

Des prêts en cascade à Anderlecht

Arrivé à Anderlecht durant l’hiver 2017 en provenance de Bordeaux, le grand attaquant d’1m89 n’a jamais réussi à avoir à Bruxelles le même impact sur le jeu de son équipe qu’en Suède. S’il a joué au total 45 rencontres pour les Mauves (4 buts et 1 assist), Kiese Thelin a surtout connu quatre prêts durant son passage au Sporting (Beveren, Leverkusen, Malmö et Kasimpasa). "Quand je pense à Anderlecht, je pense aux nombreux mouvements que j’ai dû faire, sourit-il. J’étais à Anderlecht puis je partais. Je revenais puis je repartais… En tant que joueur, tu as envie de te sentir apprécié mais c’était compliqué car quand je suis revenu de prêt, tout le monde était parti, du coach à la direction. C’est difficile de se sentir à la maison dans cette situation."

Kiese Thelin garde tout de même certains bons souvenirs comme le titre empoché la première année avec René Weiler ou encore son but qualificatif dans les derniers instants de la partie face au Zenit Saint-Pétersbourg, en Europa League. "Gagner le titre avec Anderlecht a été magnifique. Malheureusement, c’est la dernière fois que le club l’a emporté: j’espère qu’ils arriveront à le gagner à nouveau dans le futur. Mon but face au Zenit? Certains supporters d’Anderlecht m’en parle encore mais je n’y pense pas jour et nuit (sourire)."

Il garde aussi le souvenir d’un homme qui l’a fort marqué durant son passage à Bruxelles: Vincent Kompany. "J’ai été très surpris de son départ. Pour moi, c’était le gars qu’il fallait pour remettre Anderlecht sur de bons rails. Même si je n’ai pas beaucoup joué avec lui, c’était un super coach et une très bonne personne. J’essaye désormais de suivre les résultats du club, j’ai vu que le coach a été viré. La situation de crise est similaire à celle de Malmö sauf que notre saison est bientôt finie et que nous aurons le temps de trouver le problème. A Anderlecht, ils sont au milieu de la saison… J’espère que ça va tourner positivement pour ce club."