Karel Geraerts veut voir son équipe progresser en défense: "On doit moins encaisser, c'est hyper important"

"Commettre moins de fautes individuellement et collectivement"

Après des matchs européens à rebondissements, le T1 ne dirait pas non à un scénario moins fou, plus maîtrisé de son équipe, histoire de ne plus devoir courir après le score. "Je préfère avoir des matchs plus contrôlés, comme contre Berlin (NDLR: victoire 0-1 de l'Union). C’est quelque chose dont on parle aux joueurs, sur lequel on travaille. C'est hyper important de prendre moins de buts, de faire moins de fautes individuelles ou collectives. C’est vrai, on le sait. On essaie trouver une solution et c’est le plus important."

Une victoire avec une clean-sheet, ce jeudi, serait déjà la signe d'une avancée à cet égard. Et, en prime, la satisfaction de voir un des objectifs majeurs de la saison rempli avant même le mois de novembre.