Pro League: le Cercle de Bruges « prend acte » de la décision du Conseil d’État pour son nouveau stade

"Le Cercle de Bruges regrette que cette décision ait été prise malgré l’accord qui a pu être trouvé dans ce dossier avec de nombreuses parties prenantes grâce aux efforts de la ville de Bruges et du gouvernement flamand. Conformément à l’accord que le Cercle et la ville ont conclu en novembre 2021, la ville garantit de tout mettre en œuvre pour trouver un emplacement à part entière pour un stade propre au Cercle de Bruges", a souligné le club.

Le Cercle de Bruges partage actuellement le stade Jan Breydel avec le Club de Bruges où les ‘Blauw & Zwart’ veulent construire une nouvelle enceinte de 40.000 places. L’accord entre le Cercle et la ville de Bruges prévoyait lui un stade de 12.500 places sur la chaussée de Blankenberge.

"Dans ce contexte, et sur la base de discussions constructives entre le Cercle de Bruges et la ville de Bruges, il a été décidé conjointement de miser sur le site de la Kanaaleiland en plus du site de la chaussée de Blankenberge", a ajouté le Cercle. "En outre, la ville a confirmé le lancement d’une nouvelle initiative de planification pour le site de la chaussée de Blankenberge, de sorte que les chances qu’un stade propre au Cercle de Bruges sur ce site soient également sauvegardées au maximum."