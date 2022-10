Grand contre le G5 et plus poussif contre les autres: un Standard double face cette saison

Le bilan de l’équipe de Ronny Deila contre les formations du G5 – auquel le Standard n’appartient plus depuis cette saison – et son rival wallon, Charleroi, est largement positif : 13/18, dont deux démonstrations contre l’Antwerp et le Club Bruges (3-0), un succès après avoir été mené contre Anderlecht (3-1), et une victoire à l’arrache contre les Zèbres, à Charleroi (0-1).

Ces quatre victoires ont été acquises en un gros mois, dans une autre configuration d’équipe (une défense à trois) et pour 75 % à domicile (trois sur quatre). En ouverture de saison, les Rouches avaient pris un point en infériorité numérique contre Gand (2-2) puis avaient été logiquement battus à Genk (3-1). Une seule défaite en six rencontres, c’est un très bon bilan.

L’explication la plus courante, outre donc le changement de système, vient de l’adversaire, plus joueur, et qui offre des espaces aux Liégeois. La manière dont ils se projettent vers l’avant, sans attaquant de formation (Dragus), mais avec Balikwisha, Zinckernagel, Alzate ou Canak, au choix, ainsi que Dönnum sur le côté gauche, est un réel atout.

Et puisque Sclessin est à nouveau un Enfer, le public joue aussi son rôle, dans le bon sens. Le bilan à domicile est très loin de ce qui avait été vu la saison passée, quand le Standard avait fini avec un piteux 14 sur 51. Cette saison, avec 16 points pris sur 24 à Sclessin, il fait mieux qu’en 2020-21 (31/60) et est plus proche de la marque de 2019-20 (31/45). "Sclessin redevient un enfer et si on continue comme ça, ça va être compliqué de venir y gagner", disait Nicolas Raskin, dimanche, après le succès contre Anderlecht.

13/18 contre le G5 et Charleroi ; 12/24 contre les autres

Mais ce n’est donc pas encore tout à fait un Enfer pour tout le monde. Cette saison, OH Louvain et Seraing sont venus s’imposer en bord de Meuse. Les deux défaites ont été concédées dans des contextes différents. Contre Louvain (1-3), Ronny Deila cherchait encore la meilleure formule. Contre Seraing, il l’avait trouvée, mais le temps de préparation avait été court, en raison de la trêve internationale, et il flottait encore dans l’air l’euphorie du succès contre Bruges.

Il y avait un point commun à ces deux défaites : la manière dont l’adversaire a évolué face aux Liégeois. Louvain a su appuyer où ça fait mal, et prendre le Standard à son propre jeu, l’aspirer pour mieux le punir. Seraing avait quant à lui installé un pressing à mi-terrain qui a gêné la construction du jeu.

Le Standard a concédé deux autres défaites, dans des circonstances similaires, à Westerlo (4-2) puis à Malines (0-2). En Campine, les Rouches étaient dans le dur, et Deila avait admis une erreur de coaching. À Malines, le pressing à la relance avait été un souci. Nordin Jbari, qui commentait le match pour Eleven Sports, se souvient : "Face au Standard actuel, mieux structuré et capable de jouer vers l’avant sans un vrai attaquant, il faut savoir mettre de l’impact, tout en pressant le porteur du ballon."

Le consultant avait pointé les difficultés de relance de la défense, à Malines. Mais quand il élargit son analyse, il pointe une autre piste de réflexion : "Raskin et Balikwisha sont les deux joueurs qu’il faut gêner en priorité. Raskin est le relanceur et Balikwisha l’élément capable de faire la différence vers l’avant."

Sans attaquant spécifique, il est plus compliqué d’aller chercher Dragus dans le jeu aérien pour profiter des deuxièmes ballons. Le Standard doit donc trouver une autre manière de sortir, sans précipitation. C’était d’ailleurs le sens du message de Ronny Deila à ses joueurs après le match à Malines, quand il a évoqué la panique et précisé : "On dégage n’importe où".

Si les succès contre le Cercle Bruges (2-0), à Courtrai (0-1), contre Ostende (1-0) et à St-Trond (1-2) ont permis d’équilibrer le bilan (12 sur 24), il reste toutefois cette question : le Standard est-il capable de prendre un peu de hauteur, en déplacement, et face à des "petits" ?

Cela tombe bien, il va enchaîner deux matchs à l’extérieur, à Zulte Waregem ce samedi puis à Eupen la semaine suivante. Interrogé après la victoire contre Anderlecht sur cette difficulté à se sublimer quand le cadre est moins beau, Ronny Deila ne voulait pas trop en parler. "Profitons du moment (la victoire)." Il va évidemment en parler cette semaine.