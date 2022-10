La lune de miel entre Charleroi et Still aura duré 17 mois

Après une dernière courte nuit de réflexion, samedi, sur le coup de 13h, l’administrateur délégué a officialisé le licenciement de son entraîneur Edward Still. Le premier entraîneur remercié en cours de saison depuis la reprise du club en 2012. Pas de gaieté de cœur car Mehdi Bayat croyait énormément en son désormais ex-entraîneur. Les deux hommes s’apprécient et avaient d’ailleurs tissé des liens forts depuis le début de leur collaboration en mai 2021. Mais les résultats de cette saison (16 points sur 42), l’impression d’un vestiaire plus vraiment en harmonie avec son entraîneur et le manque de réaction collective ont contraint Bayat, sous un feu nourri de critiques de la part de ses supporters depuis des semaines, à agir.

Dans la foulée, Nicolas Still (adjoint et analyste vidéo), frère d’Edward, a annoncé son départ. Le reste du staff devrait rester en place.

Pas seul responsable

La direction porte partiellement la responsabilité de cet échec précoce. Pas tant pour avoir osé offrir sa chance au plus jeune entraîneur du championnat – 30 ans au moment de sa nomination -, mais plutôt parce qu’elle ne lui a pas donné toutes les cartes pour faire beaucoup mieux. C’est simple, les joueurs transférés cet été n’apportent pas suffisamment. Mais ont-ils seulement le niveau ? Sans doute pas (encore ?) si on les compare aux joueurs qui sont partis comme Nicholson, Zaroury et Bayo.

Jonas Bager a disputé 10 matchs surtout parce que Van Cleemput puis Knezevic se sont blessés ; Damien Marcq a été (ré) engagé pour son expérience mais n’a pratiquement pas joué tandis que les jeunes Amir Hosseinzadeh et Nadhir Benbouali, certes dotés d’un potentiel intéressant pour l’avenir, ne sont clairement pas encore prêts. Du moins pas encore efficaces même si l’Iranien a inscrit son premier but, la semaine dernière à Saint-Trond.

Pour compléter le tableau, Hervé Koffi ne performait plus aussi bien que la saison passée et certains cadres, dont Ali Gholizadeh, sont toujours à la recherche de leur meilleur niveau. Charleroi devra recruter juste en janvier.

Bilan mitigé

Le bilan d’Edward Still à Charleroi renseigne 22 victoires, 22 défaites et 11 partages en 55 matchs dirigés. Le Sporting a terminé plus qu’honorablement à la sixième place de la phase classique la saison dernière, puis septième à l’issue des Europe play-off. Le hic restant l’élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique par Lommel (D1B).

Au-delà des résultats, en une saison et demie, Still aura surtout rajeuni le vestiaire, passant de la moyenne d’âge la plus âgée à l’une des plus jeunes du championnat. Il aura tenté de mettre en place un jeu plus audacieux, identifiable, surtout au début, avec son schéma à trois défenseurs et deux pistons, pratiquement immuable. Il aura également grandement participé à l’évolution et à la professionnalisation de l’encadrement de l’équipe première, notamment via la mise sur pied de ce fameux département performances et une utilisation plus férue des données. Une structure que Mehdi Bayat veut conserver et dans laquelle le futur entraîneur devra s’intégrer.

Une centaine de CV, Defays à l’intérim

Les candidatures n’ont pas traîné à affluer – pas loin d’une petite centaine – au boulevard Zoé Drion. Des noms ont déjà circulé à tort et à travers ces dernières quarante-huit heures dont ceux d’Hernan Losada et Nicolas Frutos, qui ont justement assisté à des rencontres du Sporting récemment. Mais la direction ne se précipitera pas. Elle aspire à retrouver un peu de sérénité et veut faire le bon choix, celui d’un profil qui s’installera idéalement dans la durée à Charleroi.

En attendant, c’est l’adjoint Frank Defays qui assure l’intérim. Les prochaines échéances seront costaudes avec la réception de l’Antwerp (dimanche 30 octobre à 21h) puis un déplacement à Genk (vendredi 4 novembre à 20h45), juste avant l’entrée en lice en Coupe de Belgique à Seraing (mardi 8 novembre à 19h30).

Ce week-end, sur les réseaux sociaux, quelques joueurs ont publié un message de remerciement à l’égard de Still, dont Nkuba, Kayembe, Koffi, Tchatchoua, Badji et Benbouali.

Contacté pour une réaction, Edward Still n’a pour l’instant pas donné suite à notre sollicitation. Vendredi soir, il avait quitté Bruges sans se douter du sort qui lui serait réservé le lendemain. Il gardait confiance en son groupe pour "inverser la tendance" tout en ajoutant : "Ma situation personnelle n’est pas importante. […] Arrivera ce qui arrivera."