Tielemans

Les coups de canon des trois Diables rouges ont rivalisé de beauté ce week-end. Mais on aurait tout de même tendance à placer celui de Tielemans devant les autres. Pour sa puissance, sa pureté, son imparabilité mais aussi son importance, puisque sa frappe a lancé Leicester City vers son 2e succès consécutif qui lui permet d’enfin quitter la place de lanterne rouge.

"Mon but était vraiment bien, j’ai utilisé la rotation du ballon, j’ai essayé de le frapper et tout s’est parfaitement déroulé, a réagi Youri Tielemans. C’est notre première victoire à l’extérieur et c’est très spécial. Psychologiquement, c’est un coup de pouce de quitter la zone de relégation."

Dans ce succès dimanche après-midi à Wolverhampton (0-4), Timothy Castagne a également brillé en offrant l’assist du dernier but, alors que Wout Faes a été impérial en défense centrale. "Collectivement, nous avons été excellents aujourd’hui. Nous avons bien joué dès le premier but de Youri et puis ça fait quatre clean sheets sur les cinq derniers matchs", se réjouit le coach Brendan Rodgers qui peut un peu respirer pour sa place.

De Bruyne

Samedi contre Brighton (3-1), Kevin De Bruyne a rappelé qu’il était toujours capable de marquer. Auteur de 11 assists cette saison, il n’avait jusqu’alors inscrit qu’un seul but. Celui-ci est tombé quand City menait 2-1, pour répondre à la réduction du score de Leandro Trossard et ramener son club à deux points du leader Arsenal.

"J’ai récupéré le ballon de Bernardo Silva, j’ai examiné les options, j’étais dans un bon espace, j’ai tiré et ça s’est parfaitement déroulé", a commenté KDB. "C’était un peu serré dans le match mais évidemment marquer le troisième a scellé le match."

Il s’agit du 24e but de Kevin De Bruyne en dehors du grand rectangle depuis ses débuts en Premier League en 2015. Durant cette période, personne n’a fait mieux que lui en Angleterre. Malgré tout, Pep Guardiola pense que le Diable n’est pas encore à son meilleur niveau. "Il peut faire encore mieux. Il a marqué un but fantastique mais il n’est pas encore au top et il le sait. Ce n’est pas encore parfait."

Trossard

Vingt minutes avant que KDB ne fasse mouche, Leandro Trossard avait relancé les espoirs des Seagulls, avec déjà son 6e but de la saison. Ce qui fait de lui le meilleur buteur belge évoluant à l’étranger cette saison. "Nous avons bien joué mais les résultats des cinq derniers matchs n’ont pas été justes", regrette toutefois son coach Roberto De Zerbi qui n’a toujours pas remporté le moindre match (3 défaites, 2 partages) depuis son arrivée pour succéder à Graham Potter.