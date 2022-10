Les bulletins rouches après Standard-Anderlecht : Raskin a dominé l'entrejeu à lui seul

Bokadi 6,5 Comme mercredi, on l’a vu prendre quelques risques dans son jeu ballon au pied. Parfois un peu trop suffisant. Mais globalement, il a bien muselé Silva.

Laifis 7 Titulaire pour la première fois depuis le 3 septembre, il a compensé son manque de rythme par un placement irréprochable. Grâce à lui, l’absence de Cimirot est passée inaperçue.

Fossey 7 Sa première intervention devant Amuzu est maladroite et est à l’origine du 0-1. Puis il a fait beaucoup d’appels sur le flanc droit et a marqué le deuxième but rouche en étant bien placé, au second poteau.

Raskin 8 Dans tous les bons coups. Il a mangé le milieu anderlechtois à lui tout seul. On l’a vu récupérer un nombre incalculable de ballons. Il a aussi et surtout été impressionnant dans ses énergiques remontées de balle, comme sur son but qui n’est pas uniquement dû à la déviation de Vertonghen. Un très gros match.

Donnum 7 Très présent sur son flanc gauche. Il a été très juste dans ses décisions. Le Norvégien est incroyablement transformé par rapport au joueur qu’il était la saison dernière.

Balikwisha 7,5 Sur la gauche ou de manière plus axiale, il a souvent demandé le ballon pour initier des combinaisons. Son centre pour Zinckernagel sur le troisième but est parfait.

Canak 7 Le mot qui le définit le mieux, c’est sans doute grinta. Avec et sans ballon, il ne s’arrête pas une seconde. Une vraie pile électrique. Ses appels ont fortement gêné les Mauves. Ce rôle libre convient à merveille à ses qualités.

Zinckernagel 7,5 Il avait déjà failli marquer en première période mais sa frappe déviée par Balikwisha a été bien sauvée par un réflexe de Van Crombrugge. Il donne le corner décisif sur le 2-1 et inscrit le troisième but d’une superbe tête.

Dragus 6,5 Il s’est beaucoup dépensé sur le front de l’attaque. Il gêne bien Van Crombrugge sur le deuxième but liégeois.